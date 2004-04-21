پاول همچنان در صدد نگهداشتن نيروهاي خارجي در عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، " ريچارد بوچر " سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا با اعلام اين خبر افزود : وزيرامورخارجه آمريكا طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه در تماسهاي تلفني جداگانه با شمارزيادي از كشورها خواهان تداوم حضور نيروهاي نظامي كشورهاي مختلف در عراق شد .

بوچر همچنين افزود : پاول بر اين باور است كه كشورهاي مختلف قادر خواهند بود تا آمريكا را در برقراري امنيت و ثبات در عراق ياري رسانند .

سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا درادامه در خصوص خروج برخي نيروهاي نظامي از عراق خاطر نشان كرد : مقامات كشورهاي تايلند و هندوراس دليل خروج زودهنگام خود از عراق را افزايش ناامني در اين كشور اعلام كرده اند كه اين امر به هيچ وجه موجه نيست.

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