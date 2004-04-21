آمار كودكان خياباني هرساله 15 درصد افزايش مي يابد

دكتر سيد هادي معتمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : طي 9 ماهه سال گذشته 24 هزار كودك خياباني در كل كشور ساماندهي شده اند كه اين امر تمام تصورات ما در خصوص تعداد كودكان خياباني در كشور را بر هم ريخت .

وي با بيان اينكه معضل كودكان خياباني هر ساله با افزايش 15 درصدي در كشور مواجه است ، اظهار داشت : عليرغم اينكه فكر مي كرديم بيش از 20 هزار كودك خياباني در كشور نداشته باشيم اما به نظر مي رسد كه اين تعداد مرتبا در حال افزايش است وعليرغم اينكه نيمي از اين كودكان نيز پس از ساماندهي به اين چرخه باز نمي گردند اما به نظر مي رسد كه افراد جديدي جاي آنها را مي گيرند .

دكتر معتمدي ضمن اشاره به 48 مركز نگهداري كودكان خياباني در كشور ، افزود : مسلما امسال برنامه هاي اين دفتر در خصوص ساماندهي كودكان خياباني تغيير خواهد كرد و اين دفتربودجه بيشتري را به توانمند سازي خانواده اين كودكان اختصاص داده ودر كنار آن در صورت نياز تعداد مراكز نيز افزايش خواهد يافت .

مدير كل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي ارائه آمار دقيق تر در خصوص تعداد نهايي كودكان خياباني كشور را به چند هفته آينده و اقدامات كارشناسي بيشترموكول كرد .

گفتني است چندي پيش در همايش آسيب هاي اجتماعي يك آسيب شناس تعداد كودكان خياباني كشور را 500 هزار نفر اعلام كرده بود كه مسوولين سازمان بهزيستي با رد اين آمار تعداد كودكان خياباني در كشور را كمتر از 20 هزار اعلام كردند .