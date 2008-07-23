ضایعات برنج در کارخانجات برنجکوبی دو برابر میانگین جهانی است

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: تا زمانی که صنایع و معادن استان در زمینه استانداردسازی کارخانجات برنجکوبی مانند سایر حرفه‌ها و مشاغل به عنوان پایه‌گذار توسعه مطلوب وارد نشود کشور در بخش برنج و برنج‌کوبی همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت خواستار رسیدن به خودکفایی در تولید برنج است نخست باید استاندارد برنج را تعریف کند و سپس آن را در زمینه‌های مختلف از تولید گرفته تا بسته ‌بندی اعمال کند.

وی گفت: استاندارد‌سازی برنج از جمله موضوعات مهم و زیربنایی در رسیدن به خودکفایی و ورود به بازارهای جهانی است.

یوسفی بیان داشت: استاندارد برنج هر کشوری بر مبنای ذائقه، کیفیت و بازارپسندی افراد کشور تعیین می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در صورتیکه مسئله کیفیت در کشور ما مطرح نبود باید از 10 سال گذشته با معرفی ارقامی همچون "سفید روز" خودکفایی در برنج محقق می‌شد.

این مقام مسئول ادامه داد: استان گیلان دارای یک هزار و ‪ ۸۰۰‬کارخانه برنج‌کوبی است که بیش از یک هزار و ‪ ۴۰۰‬کارخانه فعال و نیمه فعال هستند و تنها یک کارخانه دارای استاندارد است.

