محبیان در گفتگو با مهر : برداشت ایران و 1+5 از مذاکرات ژنو متفاوت است/ سه برداشت از حضور برنز در ژنو

امیرمحبیان، روزنامه نگار وکارشناس مسائل بینالملل درگفتگو با خبرنگارمهر درتحلیل آخرین تحولات مربوط به مسئله هستهای کشورمان، اظهار داشت: ازمجموع اخبار منتشر شده مرتبط با جدیدترین تحولات مربوط به مسئله هستهای ایران از جمله کنفرانس خبری اخیرخاویرسولانا وسعید جلیلی میتوان چنین برداشت کرد که غرب دراین مذاکرات به اصلی ترین خواسته خود یعنی پاسخ مشخص تهران به بسته پیشنهادی خود نرسیده است.
وی افزود: همانگونه که در مواضع اعلامی مقامات غربی نیز کاملا مشهود بود، امید اصلی 1+5 از مذاکرات ژنو، دریافت پاسخ ایران به پیشنهاداتی بود که در جریان سفر سولانا به تهران به کشورمان ارائه شد، بود که با توجه به طرح مسائلی دیگر از سوی مذاکره کنندگان ایرانی، به نظر میرسد که آمریکا و اتحادیه اروپا چندان از این مذاکرات و نتایج حاصل از آن راضی نبوده اند.
این کارشناس مسائل بینالملل مواضع مقامات ایرانی درباره مذاکرات ژنو را مورد اشاره قرار داد و گفت: با رصد آخرین مواضع مربوط به این موضوع درمییابیم که تهران بیش از طرفهای غربی از این مذاکرات راضی بوده است. اما یکی از نکات برجسته این دور از مذاکرات، حضور نماینده آمریکا در آن بود که باید از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد.
محبیان ادامه داد: از دیدگاه نخست میتوان حضور نماینده آمریکا در مذاکرات ژنو را در راستای سیاستهای تهدیدآمیز واشنگتن علیه تهران ارزیابی کرد که درصورت صحت این تحلیل، آمریکا با حضورمستقیم درچنین مذاکراتی، قصد اعلام صریح و روشن مواضع سابق و القای مستقیم آنها را داشته است.
وی همچنین گفت: ازدیدگاه دیگر باید حضورآمریکا در این مذاکرات را از بعد فرصت مداری بررسی کرد که بر این مبنا واشنگتن حضور موثر، جدی و اتخاذ رویکرد روشن درقبال مسئله هستهای ایران را دردستور کار قرارداده و این حرکتی است که فرصت هایی را برای تمام طرفهای حاضر در این مذاکرات ایجاد میکند.
این کارشناس مسائل بینالملل در ادامه اظهار داشت: از سوی دیگر حضور آمریکا در مذاکرات ژنو میتواند به این معنا باشد که واشنگتن واسطه گری طرفهای اروپایی در مذاکرات با ایران را دیگر نمیپسندد و در مواجهه با ایران اتخاذ چنین رویکردهایی را موثر و کارگشا نمیداند؛ در این حالت حضور مستقیم آمریکا در مذاکرات ضمن خروج آن از حالت فرسایشی سابق، احتمال نتیجه بخشی آن را نیز افزایش خواهد داد.
محبیان درباره اینکه آیا شرایط فعلی فرصتهای جدیدی را برای کشورمان ایجاد کرده است؟ افزود: فعلا برای قضاوت در این باره اندکی زود است وباید درانتظار بازتابهای بیشتر ومواضع جزئی ترمقامات دو طرف بود. به طور کلی اما به نظر میرسد که مواضع طرف ایرانی در این مذاکرات مثبت بوده است.
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