به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه نقاشی شامل 20 تابلو رنگ و روغن از هما بذرافشان است که زندگی روزمره انسان‌ها را در معرض دید قرار می‌دهد. از ویژگی‌های این آتار فضاسازی و صحنه‌پردازی تئاترگونه آن است که رفتار شخصیت‌های نقاشی را به سیرک تداعی کرده است.



نمایشگاه "سیرک زندگی" روز جمعه چهارم مرداد از ساعت 17 افتتاح می‌شود و تا 15 مرداد از ساعت 10 تا 13 و 16 تا 20 میزبان علاقه‌مندان است.



- نمایشگاه نقاشی مدرن برزو روانبخش نیِز چهارم مرداد ساعت 17 در گالری دریابیگی افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه 20 تابلو نقاشی مدرن با تکنیک گواش به نمایش در خواهد آمد. نمایشگاه آثار روانبخش تا نهم مرداد ادامه دارد. گالری دریابیگی تا چهارشنبه دوم مرداد میزبان نمایشگاه نقاشی حدیث نیساری است.



- نمایشگاه کاریکاتورهای مطبوعاتی امیرعباس تبریزی پنجم مرداد ساعت 17 در نگارخانه سید هادی میرمیران خانه هنرمندان افتتاح می‌شود. تبریزی از کاریکاتوریست‌های جوان مطبوعاتی است و سابقه همکاری با روزنامه‌های حیات نو، توس، جوان، آفتاب یزد و... را دارد. نمایشگاه آثار او تا 10 مرداد ماه از ساعت 14 تا 20 پذیرای علاقه‌مندان است.



- نمایشگاه عکس محسن راستانی با موضوع آزاد از جمعه چهارم مرداد ساعت 16 در نگارخانه دی افتتاح می‌شود. راستانی درباره این نمایشگاه گفت: 35 عکس در ابعاد 100 * 70 و 5/1 * 5/1 با موضوع آزاد و انتزاعی در نگارخانه دی به نمایش گذاشته خواهد شد.



وی افزود: این آثار رویکردی اجتماعی دارد و به صورت آزاد از طبیعت و طبیعت بی‌جان عکاسی شده است. این نمایشگاه تا 17 مرداد ادامه دارد.