مسئولان کرجی جزیره ای عمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو ظهر امروز در کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج اظهار داشت: زیرساخت های شهری و خدماتی شهرستان کرج با جمعیت و گستردگی جغرافیایی آن تناسب ندارد و در حالی که این شهرستان بیش از دو میلیون نفر جمعیت دارد مسئولان باید به فکر تخصیص زمین به منظور کتابخانه مرکزی، نگارخانه تخصصی و ... باشند.

وی ادامه داد: این جانمایی ها باید سال ها پیش با توجه به نزدیکی این شهرستان به پایتخت و افق آن پیش بینی می شد اما در حال حاضر نیز اگر تمام مسئولان متحد شوند و با اتفاق نظر به بررسی امور بپردازند این مشکلات به زودی برطرف خواهد شد.

این عضو مجلس یادآور شد: در حالی شهرهای اقماری کرج با سرعت زیادی در حال رشد هستند و شهری مانند خرمدشت در مدت چهار سال جمعیتی بالغ بر 30 هزار نفر را در خود جای داده است که این جمعیت نیاز به امکانات بهداشتی، ورزشی، آموزشی، فضای سبز و فرهنگی دارد.

آجرلو خاطرنشان کرد: سال گذشته اداره تربیت بدنی، سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری ها با یکدیگر نشست داشتند و زمین های ویژه ورزشی را تعیین کرده و با کمک بخش خصوصی در حال احداث پروژه های متعدد ورزشی هستند و این کار می تواند با سایر حوزه ها مانند بهداشت و فرهنگ این اتفاق صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: اگر مسئولان از حالت جزیره ای عمل کردن خارج شوند و امکانات شهرستانی را یکپارچه کنند و از بخش خصوصی نیز به نحو احسن استفاده کنند، مشکلات فعلی به زودی برطرف خواهد شد.