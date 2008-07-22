توزیع کتاب و CD برای راهنمایی داوطلبین مجاز به انتخاب رشته کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کوروش پرند امروز در نشست مطبوعاتی در سازمان سنجش آموزش کشور به تحقیقی که سازمان سنجش برای به دست آوردن اطلاعاتی در زمینه نیازهای داوطلبان برای انتخاب رشته انجام داده بود، اشاره کرد و گفت: در این تحقیق اطلاعاتی در زمینه نمره خام، نمره کل، رتبه بندی و اعتبار دانشگاهها، آگاهی از اطلاعات سال گذشته انتخاب رشته، سهمیه ها و ... به عنوان برخی اطلاعات مورد نیاز داوطلبین در هنگام انتخاب رشته عنوان شده بود.

وی اظهار داشت: از این رو سازمان سنجش اطلاعات دقیق و لازم برای انتخاب رشته را امسال در قالب ویژه نامه پیک سنجش، CD سامان رشته و کتاب راهنمایی انتخاب رشته از 5 مردادماه در اختیار داوطلبان قرار می دهد.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات سازمان سنجش گفت: در CD نیز ضمن معرفی 175 رشته دانشگاهی، 635 دانشگاه و مرکز آموزش عالی نیز معرفی و اطلاعات ضروری درباره شهرها و استانهای کشور ارائه می شود.

وی با اشاره به هزینه خرید کتاب و ویژه نامه همراه با CD انتخاب رشته گفت: قیمت تعیین شده برای کتب 2 هزار تومان و قیمت تعیین شده برای CD و ویژه نامه 800 تومان است.