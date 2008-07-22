حضور آمریکا در ژنو یک پیروزی برای ملت ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی در حاشیه نشست هفتگی حزب موتلفه اظهار داشت : نشست ژنو نشان داد که می توان بدون پیش شرط تعلیق غنی سازی مذاکره کرد و این پیروزی مهمی برای دیپلماسی فعال دولت نهم محسوب می شود.

حبیبی با اشاره به راهبردهای سیاست خارجی دولت بوش در خاورمیانه اعلام کرد : بوش که با استراتژی اقدام پیش دستانه و نیز نقشه خاورمیانه بزرگ به منطقه آمد امروز در هر دو راهبرد با شکست روبرو شده است و ورود به باتلاق عراق و افغانستان چیزی جز نفرت جهانی وهزینه سرسام آور و نیز فقر ملت آمریکا در پی نداشته است.

وی افزود : نقشه خاورمیانه بزرگ هم با پیروزی بزرگ حزب الله در جنگ 33 روزه به آتش کشیده شد و اثری از آن باقی نیست. لذا غرب در ساماندهی اوضاع بحرانی منطقه فقط باید به 1+6 فکر کند یعنی درست همان پیام منطقی و حقوقی که در بسته پیشنهادی ایران وجود دارد.

وی درباره حضور برنز نماینده آمریکا در گفتگوهای ژنو گفت : پس از سالهای متمادی که شاهد برخورد زورگویانه آمریکا بودیم حضور برنز در مذاکرات ژنو را اقدام عقلانی از طرف آمریکا تلقی می کنیم و چنانچه دولتمردان آمریکا درک کنند که رعایت حقوق ملت ایران اجتناب ناپذیر است و به دنبال آن در عمل هم در چهارچوب همین درک جدید عمل کنند به نفع ملت آمریکا گام برداشته اند.

حبیبی ادامه داد : با توجه به مقدمات و اصل مذاکرات در ژنو و پی آمدهای آن پیشنهاد ما به اروپاییها این است که لااقل بر اساس تامین منافع متعارف خودشان در این مذاکرات عمل نمایند.

وی افزود : موضع ایران از زبان جلیلی در ژنو بسیار روشن و شفاف بود به همین دلیل ضرورت تداوم گفتگوها مورد تاکید طرفین مذاکره بوده است اینکه اولین دور گفتگوها اصلا بحث تعلیق مطرح نبوده است معلوم است از این مرحله عبور کرده اند.

حبیبی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در روز 13 رجب در دیدار با اقشار مختلف مردم گفت : همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مسئول پیشبرد موضوع هسته ای شورای امنیت ملی است که در راس آن رئیس جمهوری قرار دارد و اکنون یکی از دیپلماتهای ورزیده جمهوری اسلامی مامور رساندن پیام ملت ایران به گوش قدرتهاست. این پیام در یک جمله خلاصه می شود و آن اینکه قدرتها نمی توانند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو به پیروزی حزب الله در مبارزه ای سخت و غرور انگیز با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود : مقاومت لبنان در دو نبرد نظامی و دیپلماتیک سرافراز و پیروز بیرون آمد. سید حسن نصرالله نه فقط یک چهره مطرح در کشور لبنان بلکه یک رهبر پیروز در جهان عرب و مورد احترام ملتهای مسلمان است.

وی افزود : آمریکا و رژیم صهیونیستی سال گذشته در هفته اول نبرد 33 روزه به سرمایه داران یهود قول داده بودند که به لبنان بدون نهضت مقاومت و سید حسن نصرالله فکر کنند اما امروز نهضت مقاومت لبنان به مردم منطقه و جهان با پیروزیهای پی در پی این پیام را می دهند که می شود به منطقه بدون چکمه پوشان خونخوار صهیونیسم فکر کرد و پیروزی حتمی و دست یافتنی است.

حبیبی در پایان اظهار امیدواری کرد که با شکل گیری دولت وحدت ملی در لبنان در آینده مسلمانان شاهد یک لبنان یک پارچه علیه رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلامی باشند.