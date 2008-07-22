اعلام موجودیت شورای هماهنگی جوانان و دانشجویان اصلاح طلب

دبیرسابق انجمن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: اعضای این شورا از فعالان سابق دانشجویی و اعضای سابق انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت از دانشگاه های مختلف هستند.

مهدی اسماعیلی ادامه داد: در روزهای آینده جلساتی خواهیم داشت که طی آن اعضای شورای مرکزی وهیئت رئیسه انتخاب این شورا و فعالیت های جدی تر این مجموعه و برنامه های آتی اعلام خواهد شد.

وی در مورد نسبت این تشکل با شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب که زیر نظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعالیت می کند، گفت: درجلسات آینده نسبت خود را با آنها تعریف خواهیم کرد ولی آنچه مسلم است بنای کارما بر فعالیت فرا حزبی است و به صورت مجموعه ای مستقل عمل می کنیم .

عضو سابق شورای عمومی دفترتحکیم وحدت ادامه داد: تمرکز ما برای فعالیت بر روی جوانان احزاب نیست بلکه بیشتر تلاش داریم بر روی مجموعه های دانشجویی که در انجمن های اسلامی فعال بوده اند، متمرکز شویم.