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۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

اعلام موجودیت شورای هماهنگی جوانان و دانشجویان اصلاح طلب

شورای هماهنگی جوانان و دانشجویان اصلاح طلب با هدف آماده سازی افکار عمومی به ویژه هواداران جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری دهم فعالیت خود را آغاز کرد.

دبیرسابق انجمن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: اعضای این شورا از فعالان سابق دانشجویی و اعضای سابق انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت از دانشگاه های مختلف هستند.

مهدی اسماعیلی ادامه داد: در روزهای آینده جلساتی خواهیم داشت که طی آن اعضای شورای مرکزی وهیئت رئیسه انتخاب این شورا و فعالیت های جدی تر این مجموعه و برنامه های آتی اعلام خواهد شد.

وی در مورد نسبت این تشکل با شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب که زیر نظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعالیت می کند، گفت: درجلسات آینده نسبت خود را با آنها تعریف خواهیم کرد ولی آنچه مسلم است بنای کارما بر فعالیت فرا حزبی است و به صورت مجموعه ای مستقل عمل می کنیم .

عضو سابق شورای عمومی دفترتحکیم وحدت ادامه داد: تمرکز ما برای فعالیت بر روی جوانان احزاب نیست بلکه بیشتر تلاش داریم بر روی مجموعه های دانشجویی که در انجمن های اسلامی فعال بوده اند، متمرکز شویم.

کد مطلب 720243

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