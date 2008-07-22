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۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۴۵

دیدار اوباما با رهبران نیروهای بیداری در استان الانبار

دیدار اوباما با رهبران نیروهای بیداری در استان الانبار

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز با رهبران نیروهای بیداری و شماری از مسئولان محلی استان الانبار عراق دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جمال المشهدانی" سخنگوی شورای استان الانبار در این رابطه اظهار داشت : اوباما امروز در جریان بازدید از استان الانبار علاوه بر مامون سامی رشید استاندار الانبار و احمد ابوریشه رهبر نیروهای بیداری با شماری از مسئولان محلی و شیوخ عشایر دیدار کرد.

به جزئیات این دیدار اشاره ای نشده است.

لازم به ذکر است "شیخ عبدالستار ابوریشه" فرمانده نیروهای بیداری در استان الانبار که در سال 2006 مسئولیت رهبری مبارزان بر ضد عناصر القاعده را بر عهده گرفت؛ در یک حمله انتحاری در سپتامبر 2007 و تنها چند روز پس از دیدار با جرج بوش رئیس جمهور آمریکا توسط عناصر القاعده ترور شد.

اوباما اخیرا وعده داده است که طی شش ماه آینده بخش زیادی از نظامیان آمریکایی در عراق را از این کشور خارج و تلاشهای خود را بر افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد کرد.

کد مطلب 720253

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