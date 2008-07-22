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۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۵۲

عصر امروز برگزار می‌شود:

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان به سیاست ها و موضع گیری های اخیر دولت مصر

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان به سیاست ها و موضع گیری های اخیر دولت مصر

جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران عصر امروز مقابل دفتر حافظ منافع دولت مصر در تهران تجمع اعتراض آمیز برپا خواهند کرد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که این تجمع دراعتراض به مواضع اخیر مقامات مصری و برخورد اهانت آمیز و مطرح کردن قصد اهانت به حضرت امام خمینی (ره) و هتاکی به مقدسات انقلاب اسلامی ایران و سکوت دستگاه دیپلماسی کشور، برگزار می شود.

بنا به اعلام برخی رسانه ها همچنین یکی از نمایندگان ستاد پاسداشت شهدای جهان اسلام، نیز در این مراسم به تشریح علل ساخت مستند "اعدام فرعون" خواهد پرداخت.

این تجمع امروز ساعت 5 بعد ازظهر مقابل دفتر حافظ منافع دولت مصر واقع در خیابان شریعی بعد از پل رومی کوچه شهید رضایی پلاک 8 با حضور تعدادی ازدانشجویان دانشگاه های تهران برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 720285

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