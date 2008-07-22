تجمع اعتراض آمیز دانشجویان به سیاست ها و موضع گیری های اخیر دولت مصر

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که این تجمع دراعتراض به مواضع اخیر مقامات مصری و برخورد اهانت آمیز و مطرح کردن قصد اهانت به حضرت امام خمینی (ره) و هتاکی به مقدسات انقلاب اسلامی ایران و سکوت دستگاه دیپلماسی کشور، برگزار می شود.

بنا به اعلام برخی رسانه ها همچنین یکی از نمایندگان ستاد پاسداشت شهدای جهان اسلام، نیز در این مراسم به تشریح علل ساخت مستند "اعدام فرعون" خواهد پرداخت.

این تجمع امروز ساعت 5 بعد ازظهر مقابل دفتر حافظ منافع دولت مصر واقع در خیابان شریعی بعد از پل رومی کوچه شهید رضایی پلاک 8 با حضور تعدادی ازدانشجویان دانشگاه های تهران برگزار خواهد شد.