مرحله دوم مسابقات قرآنی نیروی زمینی منطقه یک ارتش پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتهای سه روزه 110 قاری کادر و وظیفه نیروی زمینی در رشته های حفظ کل، مفاهیم، قرائت، ترجمه، حدیث و حفظ سه، پنج، 10، 15 و 20 جزء با یکدیگر رقابت کردند.

در پایان این رقابتها نفرات برتر هر بخش به شرح زیر اعلام شدند:

در بخش پرسنل وظیفه، سرباز وظیفه کاظم گنجعلی زاده از لشکر 30 پیاده گرگان در رشته حفظ 15 جزء، سرباز وظیفه سید قاسم اسلامی از تیپ 38 خراسان رضوی در حفظ 10 جزء، سرباز وظیفه نعمت الله یلمه از لشگر 58 سمنان در رشته حفظ پنج جزء و سرباز وظیفه محسن شریفی از لشگر 77 خراسان رضوی در رشته حفظ کل قرآن کریم به مقام اول دست یافتند.

ستوان دوم وظیفه سجاد گلیان از لشگر 58 سمنان مقام اول مفاهیم تحصیلی لیسانس و بالاتر و گروهبان سوم وظیفه مرتضی جاودانی از لشگر 77 خراسان رضوانی و ستوان دوم وظیفه مهدی خادمی از قرارگاه شمال شرق کشور در رشته حدیث رتبه اول قرائت را کسب کردند.

در بخش کارکنان پایور، استوار یکم غلامرضا زاهدی تیپ 38 خراسان رضوی در حفظ 20 جزء، ستوان دوم رضا گرمابی لشگر 77 خراسان رضوی در حفظ 15 جزء، ستوان دوم مهدی مراشی لشگر 77 خراسان ضوی در حفظ 10 جزء، ستوان دوم احمد نادی یزدی و گروهبان یکم حسین شیمی از لشگر 77 خراسان رضوی دررشته های حفظ 5 و 3 جزء اول شدند.

استوار سید محمد رضایی، ستوان یکم رضا محمد زاده و ستوان دوم مرتضی الهی از لشگر 77 خراسان رضوی در رشته های مفاهیم مقطع تحصیلی فوق دیپلم و پایین تر، لیسانس و بالاتر و حدیث اول شدند.

ستوان یکم محمد ابراهیم محمدی و گروهبان یکم محمد باقر سلطانی از تیپ 38 خراسان رضوی نیز در رشته های قرائت و ترجمه اول شدند.

این مسابقات در مسجد امام محمد باقر( ع ) پادگان لشگر 30 پیاده گرگان برگزار شد.