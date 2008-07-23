به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی مهدی تربتی‌فرد و بر مبنای فیلمنامه حسین آقاجانی ساخته می‌شود و حسین رجایی‌دوست نیز بازنویسی را به عهده داشته است. هنوز شبکه پخش فیلم 90 دقیقه‌ای "شاید دوست شاید دشمن" با مضمون اجتماعی مشخص نیست.

در این فیلم بیژن امکانیان، کمند امیرسلیمانی، رامین راستاد، سولماز غنی و ... بازی کرده‌اند و از عوامل این پروژه می‌توان به علی عالمی مدیر تصویربرداری، جمشید محمودی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، هادی افشار صدابردار، علی وطنی طراح گریم، مسعود دلیری مدیر تولید و هادی جامعی مقدم جانشین تولید اشاره کرد.



