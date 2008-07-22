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۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

در هفته دفاع مقدس/

"این فصل را با من بخوان" اجرا می شود

"این فصل را با من بخوان" اجرا می شود

موسیقی نمایش"این فصل را با من بخوان" به رهبری مجید انتظامی با حضور هنرمندان موسیقی و نمایش در هفته دفاع مقدس اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دکتر محمد حسین ایمانی با اعلام این خبر در جلسه کمیته هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت : این برنامه که درسال گذشته با اجرای ارکستر سمفونیک تهران و گروه کر و هنرمندان نمایش اجرا شد و مورد استقبال بسیاری قرار گرفت در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با انجام تغییراتی در حوزه نمایش و موسیقی که بر جذابیت آن افزوده خواهد شد در هفته دفاع مقدس که نقطه عطف این انقلاب عظیم است اجرا می شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر توجه و استفاده بیشتر از ظرفیت های هنری گفت: ضرورت دارد با گسترش و توسعه فعالیت ها ، دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق هنر موثرتر و زیباتر بیان شود و جلوه های ناشناخته این پدیده مهم از منظرهنر معرفی می شود.

دکتر محمد حسین ایمانی با تاکید بر توجه به فعالیت ها و برنامه های بین المللی افزود: در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تدوین و اجرای برنامه ها می توان دستاوردهای انقلاب و اقتدار نظام را با زبان گویایی هنر به دیگر کشورها ارائه کرد.

ایمانی ادامه داد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ستادی جهت گرامیداشت سی امین سالگرد انقلاب اسلامی تشکیل شده و برنامه هایی در رشته های مختلف موسیقی ، تئاتر ، هنرهای تجسمی ، سینما و شعر و داستان و کتاب طراحی شده است که در سال جاری برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و هنری عضو این کمیته که برنامه هایی را برای بزرگداشت سی امین سالگرد انقلاب طراحی کردند اظهار امیدواری کرد که آثار شایسته ، تاثیر گذار و ماندگار هنری درباره انقلاب عظیم اسلامی ارائه شود .

کد مطلب 720319

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