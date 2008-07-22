"این فصل را با من بخوان" اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دکتر محمد حسین ایمانی با اعلام این خبر در جلسه کمیته هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت : این برنامه که درسال گذشته با اجرای ارکستر سمفونیک تهران و گروه کر و هنرمندان نمایش اجرا شد و مورد استقبال بسیاری قرار گرفت در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با انجام تغییراتی در حوزه نمایش و موسیقی که بر جذابیت آن افزوده خواهد شد در هفته دفاع مقدس که نقطه عطف این انقلاب عظیم است اجرا می شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر توجه و استفاده بیشتر از ظرفیت های هنری گفت: ضرورت دارد با گسترش و توسعه فعالیت ها ، دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق هنر موثرتر و زیباتر بیان شود و جلوه های ناشناخته این پدیده مهم از منظرهنر معرفی می شود.

دکتر محمد حسین ایمانی با تاکید بر توجه به فعالیت ها و برنامه های بین المللی افزود: در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تدوین و اجرای برنامه ها می توان دستاوردهای انقلاب و اقتدار نظام را با زبان گویایی هنر به دیگر کشورها ارائه کرد.

ایمانی ادامه داد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ستادی جهت گرامیداشت سی امین سالگرد انقلاب اسلامی تشکیل شده و برنامه هایی در رشته های مختلف موسیقی ، تئاتر ، هنرهای تجسمی ، سینما و شعر و داستان و کتاب طراحی شده است که در سال جاری برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و هنری عضو این کمیته که برنامه هایی را برای بزرگداشت سی امین سالگرد انقلاب طراحی کردند اظهار امیدواری کرد که آثار شایسته ، تاثیر گذار و ماندگار هنری درباره انقلاب عظیم اسلامی ارائه شود .