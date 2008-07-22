امسال تعداد ناوگان حمل سوخت در ارومیه به 50 دستگاه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اصغر توفیقی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: به دلیل بالا بودن بعد مسافت در زمینه حمل سوخت گاز مایع از استانهایی مثل اراک، اصفهان و بندرعباس به ارومیه در سالهای اخیر با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم که با وارد شدن این خودروها به ناوگان حمل سوخت، پیش بینی می شود این مشکلات برطرف شود.
وی از توزیع سوخت زمستانی خانوارهای استان از ابتدای سال جاری خبر داد و بیان داشت: این طرح در روستاها و شهرهای کوچک تا ۹۰درصد و در شهرهای بزرگ استان تا ۳۵درصد تحقق یافته و پیش بینی میشود تا پایان شهریور ماه سال جاری به تمامی خانوارهای استان، سوخت تحویل داده شود.
توفیقی با بیان اینکه برای هر خانوار یک هزار لیتر نفت تحویل داده می شود، خاطرنشان کرد: این سهمیه به طور متوسط برای هر خانوار ۲۴۰۰لیتر و فقط برای یکبار به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در صورت قطعی گاز در ماههای سرد سال انجام میگیرد.
وی در ادامه از احداث انبار دو ذخیره نفت در ارومیه خبر داد و بیان داشت: این انبار با ظرفیت ذخیره ۲۰۰میلیون لیتر در زمینی به مساحت ۵۰هکتار و با ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در حال ساخت است.
مدیرعامل شرکت تهیه و پخش فرآوردههای نفتی ارومیه ذخیره سوخت زمستانی مردم را از عمده اهداف ایجاد این انبار اعلام کرد و افزود: پیش بینی میشود تا سه سال آینده این انبار به بهره برداری برسد که با تحقق این امر، سه ماه سوخت مصرفی این شهرستان قابل ذخیره خواهد بود.
این مسئول در ادامه از ایجاد ۲۷ فروشندگی محوری روستایی در استان خبر داد و گفت: این مراکز با همکاری سازمان تعاون روستایی در استان در حال احداث است.
وی هزینه احداث این مراکز را ۶۰۰میلیون ریال اعلام کرد و یادآور شد: با همکاری بانکهای عامل به متقاضیان احداث این مراکز تا ۵۰۰میلیون ریال وام بدون بهره پرداخت میشود.
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