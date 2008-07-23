"سرزمین افسانه" داستانی درباره تاثیرات جنگ است

رحیم ذبیحی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تولید فیلم "سرزمین افسانه" از ابتدای سال 1387 آغاز شد و با آماده شدن نسخه اولیه فیلم آن را به جشنوازه لوکارنو ارائه کردم که از سوی هیات انتخاب برای نمایش در بخش مسابقه "فیلمسازان فعلی" پذیرفته شد.
ذبیحی در مورد فضای نخستین فیلم سینمایی خود با مشارکت تهیهکنندهای آلمانی ساخته شده گفت: این فیلم داستانی درباره انسانهای پس از جنگ است. تاثیر جنگ بر زندگی انسانها و تغییراتی که در آنها به وجود آورده، سوژه اصلی این فیلم است.
صحنهای از فیلم "سرزمین افسانه"
این فیلمساز کرد درباره داستان فیلم "سرزمین افسانه" گفت: بعد از سقوط رژیم بعثی و محاکمه سران آن رژیم یکی از قربانیان جنگ تحمیلی در ایران پس تنظیم کیفرخواست علیه رهبران رژیم بعثی و جمعآوری امضا از قربانیان جنگ به عراق میرود، اما در سرزمین افسانه...
ذبیحی پیش از این با فیلمهای کوتاه خود در جشنوارههای مختلف داخلی و خارجی حضور داشته و موفق به دریافت جوایزی از جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم کوتاه اصفهان، جشنواره فیلم 100 و جشنواره فیلم سونی شده است. "هاوار"، "پایان جنگ"، "گریز"، "سته لایت" و "مردی که به گردش رفت" از جمله فیلمهای کوتاه ذبیحی است.
دیگر عوامل فیلم "سرزمین افسانه" میتوان به امیرعلی ویسی تصویربردار، هیوا ذبیحی تدوین، حسین قوچیان صدابردار و صداگذار اشاره کرد و در آن علی ذبیحی، شببو سلیمانی، کیمیا قوامی، علی مجیدزاد، بهاره عبدالله نژاد و رحیم تاژانی نقشآفرینی کردهاند.
به گفته فردریک مایر، مدیر هنری جشنواره لوکارنو بخش مسابقه "فیلمسازان فعلی" به فیلمهای "بسیار رادیکال و بیشتر تجربی" اختصاص دارد.
شصت و یکمین جشنواره فیلم لوکارنو از ششم اوت (16مرداد) با فیلم بریتانیایی "دیدار دوباره برایدشید" به کارگردانی جولین جارولد در پیاتزا گرانده شهر لوکارنو سوئیس آغاز میشود و 16 اوت (26 مرداد) با کمدی ایسلندی "زود برمیگردم" سولویگ آنسپاک به پایان میرسد.
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