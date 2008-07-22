تصویب آیین نامه تعامل با نخبگان و استعدادهای برتر در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر این اساس امکان جلب همکاری نخبگان اعم از مشمول و غیر مشمول در امور تحقیقاتی شهرداری تهران فراهم شده است.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در خصوص نحوه به کارگیری نخبگان در شهرداری تهران گفت: اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی و دستورالعمل به کارگیری نخبگان و استعدادهای برتر مطابق اساسنامه ملی نخبگان تهیه و تنظیم شده است.

دکتر موسی کمانرودی خاطرنشان کرد: به منظور سیاست گذاری برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نخبگان کمیته امور نخبگان به ریاست رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در محل این مرکز تشکیل ‌خواهد شد.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات وبرنامه‌ریزی شهر تهران تاکید کرد: اولویت‌ها و عناوین پژوهشی مورد حمایت شهرداری تهران تا پیش از شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها در اختیار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری قرار خواهد گرفت.

