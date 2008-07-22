جشنواره روزنامه نگاری خلیج فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در قالب برگزاری این جشنواره روزنامه های متعدد محلی هرمزگان در بخشهای مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند و بر این اساس در بخش های تیتر، گزارش، مصاحبه، مقاله، طنز و مخاطب حرفه ای برترین ها معرفی و تقدیر می شوند.

وی گفت: بهترین شماره هر روزنامه محلی نیز مورد داوری و معرفی قرار می گیرد و در حاشیه برگزاری این جشنواره نمایشگاه مطبوعات محلی و کارگاههای تخصصی در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار می شود.

امیرزاده توجه به شان عرصه خبر را از وظایف اساسی خانواده مطبوعات هرمزگان عنوان کرد و افزود: در سایه تعاملی دو سویه میان خبرنگاران و مدیران می توان بسیاری از چالشها و مشکلات مطرح میان جامعه را رفع و زمینه رضایتمندی مردم از خدمات را فراهم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از نظارت گسترده بر روند توزیع و تیراژ رسانه های محلی خبر داد و گفت: باید میزان حرفه ای بودن رسانه ها و جایگاه و شان آنها در جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا بتوان با اعمال شیوه های متعدد زمینه را برای بسط و توسعه فعالیتهای آنها فراهم کرد.

وی توجه به نحوه اطلاع رسانی فوری در استان را مود تاکید قرار داد و گفت: خبرگزاریها می توانند بستر دریافت صحیح و فوری اخبار در جامعه را فراهم کنند و در این عرص باید در بخش های متعدد از آنها حمایت و پشتیبانی کرد.