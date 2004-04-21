۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۰:۴۶

شمارش معكوس تا نمايشگاه هفدهم كتاب تهران

محمد حسين صلواتيان : نمايشگاه كتاب تهران به تصويرگري نگاه حاشيه اي دارد

در اغلب نمايشگاه هاي كتاب در سراسر دنيا ، تصويرگري كتاب و فعالان اين حوزه تخصصي از جايگاه شناخته شده اي برخوردارند و با مخاطبان خود به صورت رو در رو به گفت و شنود مي پردازند اما در كشور ما اين اتفاق نمي افتد.

محمد حسين صلواتيان - تصويرگر كتاب هاي كودك و نوجوان ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : در نمايشگاه هاي كتاب ما كه عموما امور مربوط به بخش هاي هنري آن با عجله انجام مي گيرد ، مراكزي مانند " شوراي كتاب كودك " ، " انجمن نويسندگان كودك و نوجوان " و يا چند موسسه و مركز ديگر به فعاليت هايي پراكنده و عمدتا سليقه اي مي پردازند كه در نهايت ، هيچ اتفاق قابل ملاحظه اي در اين وادي ( تصويرگري كتاب ) نمي افتد.
وي كه با نمايشگاه ها و ناشران كتاب كودك در خارج از كشور نيز ارتباط دارد ، افزود : توجه به حوزه تصويرگري كتاب در كشور ما در طول روزهاي سال ، ارگانيك و وسيع نيست و طبيعي است كه در روزهاي محدود نمايشگاه كتاب نيز نمي توان انتظار كاري فوق العاده را در اين زمينه داشت.
کد مطلب 72040

