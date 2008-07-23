ناهماهنگی بین سازمانهای صادر کننده گل باعث ایجاد مشکل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر علی تهرانی فر عصر سه شنبه در نشستی خبری تولید و صادرات گل و گیاه افزود: بحث صادرات و تولید گل مربوط به وظایف چند سازمان از جمله جهاد کشاورزی، بازرگانی، گمرکات، فرودگاه حمل و نقل است ولی این در حالی است که عدم هماهنگی در بین این سازمانها وجود دارد و باعث بروز مشکلاتی شده است.

تهرانی فر تصریح کرد: تولید با کیفیت و مداوم شرط صادرات گل است با این وجود بازار داخلی کشور در گل دارای کشش و تقاضا است.

وی با اشاره به اینکه تنوع آب و هوایی، شدت نور بالا در زمستان وهزینه های پایین سوخت و کارگر از مزیت های تولید گل در ایران است، خاطر نشان کرد: برنامه ریزیهای مدونی برای صنعت تولید گل و گیاه و وصل شدن آن به بازارهای جهانی باید انجام شود.

تهرانی فر اظهار داشت: ارتباط بین حلقه های زنجیره های تولید، بازاریابی و رساندن گل به بازارهای هدف نیز باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کمبود بودجه و امکانات از مشکلات تحقیقاتی گل و گیاه کشور است، گفت: دانشجویان رشته کشاورزی بعد از فارغ التحصیلی یا بیکار می مانند یا در سایر بخشها جذب می شوند.

مدیر گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه هیچ اطلاعاتی برای فعالیت کردن در مجتمع های گلخانه ای وجود ندارد گفت: فعالیت در مجتمع های گلخانه ای کار پیچیده ای است به طوری که باید مطالعاتی را به لحاظ فرهنگی، مدیریتی و رابطه درونی اعضای این مجتمع ها داشته باشیم تا نحوه تولید مجتمع های گلخانه ای مشخص شود.