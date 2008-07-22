ارائه تسهیلات بیشتر به زائران عتبات عالیات ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد محمدحسین صفار هرندی در این دیدار گفت: تاکنون در این زمینه مساعدت‌های بسیاری از سوی دولت عراق انجام شده، اما اشتیاق فراوان زائران ایرانی برای زیارت فراهم شدن تسهیلات بیشتر را ضروری می‌سازد.

وی در ادامه افزود: بعد از جسارت ناگوار عناصر کوردل به حرمین عسکریین (ع) با همکاری دولت عراق برای بازسازی آن اقدام شده و امیدواریم بازسازی هر چه سریعتر کامل شود. ارتباط عاطفی و فرهنگی میان ایران و عراق باید دستمایه گسترش همکاری‌ها در تمام سطوح و نیز تقویت روابط نظم‌یافته‌تر فرهنگی باشد.

وزیر ارشاد گفت: علایق فرهنگی می‌تواند ارتباطات میان دو کشور را در تمام زمینه‌ها آسانتر سازد. از این رو وزارتخانه‌های تحت مسئولیت ما وظیفه دارند راه را برای نیل به این هدف هموار سازند. اتحاد در ایمان و سابقه تاریخی برادری پیونددهنده دل‌های دو ملت است و به حمدالله برخی موانع وحدت، برادری و یگانگی میان دو ملت و دولت با حذف رژیم بعثی برطرف شد.

صفار هرندی اظهار داشت: با برچیده شدن بساط رژیم بعثی و سرکوبگری به حمدالله مردم عراق خودشان مقدراتشان را به دست گرفتند که امیدواریم این حلقه قدرت برآمده از مردم هر روز توسعه یافته و آخرین موانع نزدیکی میان دو ملت که وجود اجانب است نیز مرتفع شود.

وی با تاکید بر هوشیاری ملت‌های مسلمان در برابر تفرقه‌افکنی دشمنان گفت: پس از پِیروزی انقلاب ایران، بازگشت به اسلام و احکام اسلامی و تحکیم پیوند میان برادران دینی و احتراز از دشمنان امت اسلامی در دستور حکومت قرار گرفت. ما پیام وحدت مسلمین را از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی دریافت کردیم و امروز رهبر معظم انقلاب بر این اصل اساسی تاکید دارند.

وزیر ارشاد افزود: به دلیل همین هوشیاری که در ملت ایران به وجود آمده دشمنان دست به کار شده‌اند و اقدام‌های تفرقه‌افکنانه آنها گاهی در شکل بر هم زدن اتحاد میان شیعه و سنی و گاهی به شکل تحریک اقوام و دستجات بروز می‌کند. اما انقلاب اسلامی به ما یاد داده در برابر این نوع آرایش‌ها و صف‌بندی‌های دروغین ایستادگی کنیم.

صفار هرندی وجود مزار مطهر ائمه معصومین (ع) در عراق و نیز مرقد پاک امام هشتم (ع) در ایران و فرصت متقابل برای حضور شیعیان دو کشور را یکی از عوامل مهم بازسازی سریع پیوند میان مردم ایران و عراق و رفع برخی کدورت‌ها در گذشته دانست و گفت: این عامل سبب تحکیم سایر پیوندها میان دو کشور شده است.

وی در پایان سخنان خود در دیدار با مقام عراقی همچنین پیوند علمی میان حوزه‌های علمیه نجف و قم و محترم بودن مراجع معزز در عراق را یک عنصر تعیین‌کننده در تقویت پیوندها ارزیابی کرد و افزود: باید برای تقویت این عنصر فرهنگی هر قدمی که می‌توانیم برداریم.

جابر الجابر قائم مقام وزیر فرهنگ عراق نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران بر گسترش همکاری میان دو کشور تاکید کرد. وی سفر دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهوری به عراق را سرفصل مهم و نقطه عطف روابط میان دو کشور برشمرد و گفت: این سفر و دیدار ایشان با روشنفکران عراقی یک اقدام مبتکرانه بود که خاطره آن همیشه در ذهن مردم عراق خواهد ماند.

این مقام عراقی افزود: هیئت همراهی که به ایران سفر کرده متشکل از شخصیت‌ها، اساتید و اندیشمندان مختلف از شیعه و سنی است تا در تعامل سازنده با همتایان خود در ایران بتوانند در جهت انتقال تجربیات همدیگر را یاری کنند. برپایی هفته‌های فرهنگی عراق در کشورهای مختلف با هدف شناساندن قابلیت و ظرفیت‌های فرهنگی و به فعل رساندن این توانایی‌ها برگزار می‌شود.

سفیر عراق در ایران نیز به افزایش صدور روادید برای حضور زائران ایرانی به عتبات عالیات اشاره کرد و افزود: روزانه حدود دو هزار و 500 روادید صادر می‌شود که به زودی این رقم به سه هزار افزایش خواهد یافت. در ایام و مناسبت‌های مذهبی نیز حدود پنج هزار روادید صادر خواهد شد.