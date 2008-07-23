عملیات بازیافت و تفکیک زباله شهر ساری به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی بعد از ظهر سه شنبه در جمع مدیران و پرسنل بازیافت و تفکیک زباله شهر ساری افزود: کاهش حجم زباله در مشارکت همگانی مردم، آموزش عمومی و اطلاع رسانی از جمله تشکیل سازمان بازیافت در شهرداری است.

وی خاطر نشان کرد: در همه جوامع دنیا از زباله به عنوان سرمایه قابل برگشت به چرخ اقتصاد، اشتغالزایی با بهره برداری انواع انرژی از زباله ها به کار برده می شود.

شهردار ساری گفت: در بحث جمع آوری، حمل و دفن زباله هزینه های بسیاری متحمل شهرداری می شود که می تواند با اعمال مدییت صحیح این هزینه ها را کاهش داد.

حجازی شهروند مداری را منشور اساسی شهرداری مرکز استان دانست و گفت: پرسنل شهرداریها خادمین مردم هستند و همه هزینه های شهرداری توسط این مردم تامین می شود بنابراین جلب رضایت مردم وظیفه اساسی خادمین شهرداری است.

این مسئول شهری مرکز استان در ادامه خبر از آغاز عملیات تفکیک زباله های شهری در آینده نزدیک به صورت بازیافت را دارد.

به گفته وی، برای اجرای طرح بازیافت مراحل بسیاری همچون تبلیغات، اطلاع رسانی، آموزش چهره به چهره و تهیه امکانات لازم مهیا شده است.

ساری مرکز استان مازندران حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.

