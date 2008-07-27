تسهیلات 100 میلیون ریالی به کارفرمایان پرداخت می شود

حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر از اجرای طرح پرداخت تسهیلات به کارفرمایانی که از مقرری بگیران بیمه بیکاری استفاده می کنند، خبر داد و گفت: این طرح از سال گذشته شروع شده است.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: برای حمایت از مقرری بگیران و به کارگماری آنها توسط کارفرمایان طرحی را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم که بر اساس آ،ن کارفرمایان را به استخدام این نوع از نیروی کار تشویق می کرد.

عبدالوهاب از پرداخت تسهیلات 100 میلیون ریالی به کارفرمایان استفاده کننده از نیروی کار مقرری بگیر تامین اجتماعی خبر داد و گفت: به ازای استفاده از هر نیروی یاد شده کارفرمایان 100 میلیون ریال تسهیلات دریافت می کنند.

وی افزود: انجام این طرح و پرداخت وام 100 میلیون ریالی در سال جاری و هم اکنون نیز اجرا می شود.