وقوع حمله در بیت المقدس اشغالی / زخمی شدن 19 صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری "فرانس -24" گزارش داد که یک فلسطینی به همراه یک بولدوزر در شهر اشغالی بیت المقدس بسوی صهیونیستها حمله ور شد.

فلسطینی دیگری حدود یک ماه گذشته در اقدامی مشابه چندین نفر از صهیونیستها را به هلاکت رساند که خود نیز در این مسیر به شهادت رسید. راننده یک بولدوزر یک دستگاه اتوبوس در مرکز بیت المقدس را هدف قرار داد که منجر به واژگون شدن اتوبوس شد. بر اثر این حادثه 2 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند.

برپایه این گزارش، پلیس رژیم اسرائیل امروز اعلام کرد که نام مجری این عملیات "قصان ابوطیر" 22 ساله از روستای ام طوبی در جنوب شهر اشغالی بیت المقدس است.

وی از سوی نیروهای اسرائیلی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

ابوطیر با واژگون کردن دو دستگاه خودرو، 19 نفر از صهیونیستها را زخمی کرد.