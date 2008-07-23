تبادل اسرا جایگاه حزب الله را در منطقه مستحکم تر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان در مقاله ای به قلم "علی بدوان" نویسنده فلسطینی الاصل مقیم سوریه نوشت: در این فرایند مهم ملت فلسطین، فرزندان اسیر این ملت در زندان های اشغالگران و بطورکلی انتفاضه از جریان مبادله اسیران بر اساس مکانیزم پیچیده ای که حزب الله در روند مذاکرات با اسرائیل از طریق میانجیگر آلمانی دنبال کرد، پنهان نماند.



فراتر ازهمه اینها، تسلیم شدن اسرائیل به مذاکرات با حزب الله ازطریق میانجیگر آلمانی، قبول لیست آزادی شماری از اسیران فلسطینی مقیم کرانه باختری رود اردن و نوارغزه و بقیه اسیران عرب در لیست مشمولان توافق مبادله بود که این امر دوباره به حضور قدرتمند حزب الله درسطح کشورهای عربی به عنوان یک حزب مقاوم که ازمشروعیت ملی برخوردارست، تحکیم بخشید .



با اینکه فرایند مبادله اسرا، اولین مبادله در تاریخ حزب الله و مبارزان فلسطینی و لبنانی نبود، اما این مبادله در حقیقت بیانگرآخرین فرایند مبادله های مهم اسرا دراین برهه زمانی و مکانی به شمار می رود.



بنابراین حزب الله با آخرین دستاورد خود و نیز با فراگیر کردن توافق آزاد سازی اسیران و مبارزان از تمام طوایف و گروههای فکری و سیاسی لبنانی و فلسطینی توانست این موضوع را به هنگام مذاکرات به خاتمه دادن پرونده سمیرالقنطار و آزادی این فرزند جبل لبنان مرتبط کند.



القنطا درعملیات شهادت طلبانه گروه جبهه آزادی بخش فلسطین درسال 1977 میلادی درنهاریا به دام نیروهای اسرائیلی ها افتاد. سرنوشت یحیی سکاف اسیرعرب که در گروه جنبش فتح با نیروهای اشغالگر اسرائیلی مبارزه می کرد دراین مبادله اسرای لبنانی مشخص شد.



وی درپی عملیات شهادت طلبانه درسواحل دریای فلسطین درسال 1978 میلادی به اسارت نیروهای اسرائیلی درآمد. بنابراین مبادله اسیران، یک پیروزی ملی و مردمی، عربی برای لبنان است، همانطوری که فرایند مبادله ثابت کرد که اجباراسرائیل به اعطای امتیازات بیشتر و تسلیم دربرابرخواستها وحقوق عربها، تحت فشارهای متعدد مقاومت امکان پذیر است .



همانطوری که این مبادله تاثیرات روحی زیادی را بر توده اسرائیلیهای اشغالگر درسرزمین های فلسطینی گذاشت بطوری که آنها دریافتند که قدرت تل آویو بسیار کاسته شده است. درراستای فرایند مبادله اسرا می توان گفت که بازگرداندن آزادی به سمیر القنطار بمعنای آزادی و پیروزی اراده عربی است و این مطلب را رسانه های گروهی حتی درصحنه سیاسی و حزبی اسرائیل به آن اعتراف کردند. بدین ترتیب حکم حبس ابد دادگاه نظامی رژیم اسرائیل برای سمیر القنطارشکسته شد.



با مبادله اسرا درلبنان، برای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و سایر گروههای جهادی این امکان فراهم شد تا بتواند به معامله ای مشابه با معامله تبادل اسیران درلبنان و شاید هم با شروطی بهتر آزادی شماری از اسیران فلسطینی درمقابل آزادی گلعاد شالیت اسیر اسرائیلی دست یابند و درواقع به هزاران اسیر فلسطینی درزندان های رژیم اسرائیل امیدی تازه ای برای آزادی بدهد.



زیرا فرایند مبادله اسیران درلبنان ثابت کرد که آزادی اززندان دور نیست و زندگی هرگز درپشت ملیه های زندان سپری نمی شود بنابراین امید به آزادی برای فلسطینی های دربند وجود دارد و لحظه درآغوش گرفتن اسیران فلسطینی برای رهبران گروههای جهادی، کودکان، زنان این مرز و بوم نزدیک است.



روزنامه البیان درپایان نوشت: اما ازبعد داخلی لبنان می توان گفت که فرایند مبادله اسرا، تحولی مثبت در فضای داخلی لبنان برای آشتی و تحکیم توافق داخلی پس از توافقنامه دوحه به شمارمی آید زیرا چهره آن با حضور رهبران طراز اول دولت لبنان اعم از تمامی احزاب، گروهها و تشکلات سیاسی دراستقبال گسترده از اسرا درفرودگاه بیروت تجلی یافت.

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