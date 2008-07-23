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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

با حضور معاون رئیس جمهور؛

مراسم بدرقه ورزشکاران المپیک و پارالمپیک جمعه برگزار می شود

مراسم بدرقه ورزشکاران المپیک و پارالمپیک جمعه برگزار می شود

مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به بازیهای المپیک و پارالمپیک پکن روز جمعه چهارم مرداد ماه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور رئیس و معاونان سازمان تربیت بدنی، مسئولان کمیته ملی المپیک، روسای فدراسیون های ورزشی، پیشکسوتان، المپین ها و 52 ورزشکار اعزامی به بازیهای المپیک و پارالمپیک برگزارخواهد شد، مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی آخرین توصیه ها و رهنمودهای لازم برای حضور موفق کاروان اعزامی کشورمان به بازیهای المپیک پکن را ارائه خواهد کرد.

همچنین در ابتدای این مراسم دکترنصرالله سجادی رئیس کاروان ورزشی اعزامی به بازیهای المپیک گزارشی ازعملکرد ستاد بازیهای المپیک و برپایی اردوهای آماده سازی تیم های ملی را ارائه می کند. 

در پایان مراسم بدرقه ورزشکاران المپیکی، ضمن قرائت دعای سفر، اعطای هدایای ویژه و"کتاب همراه" به هریک از اعضای کاروان ورزشی ایران، پاداش 10 میلیون ریالی ورزشکارانی که به تازگی موفق به کسب سهمیه ورودی المپیک شده اند، اهداء خواهد شد.

مراسم بدرقه کاروان ورزشی کشورمان پیش از این قرار بود روز سوم مرداد ماه برگزار شود که این مراسم به ساعت 21 روز جمعه چهارم مردادماه موکول شد.

کد مطلب 720545

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