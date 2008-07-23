50 درصد محصولات کشاورزی و دامی استان زنجان مازاد بر نیاز است

محمدرضا نهاوندی پور شامگاه سه شنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه محصولات و صنایع غذایی در محل نمایشگاه بین اللملی کاسپین شهر زنجان، در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، محصولات تولید کشاورزی و دامی تولید شده استان زنجان را در ارقام و تنوع محصولی متنوع دانست و افزود: بیش از یک میلیوت تن محصول تولیدی در استان بیش از نیاز است و این امر نیاز به وجود صنایع تبدیلی در استان را مورد تاکید دارد.

وی، ادامه داد: زمان تولید محصولات و کشاورزی و دامی در استان را مصادف با افت قیمت و محصولات بوده که عمده دلیل افت قیمت محصولات کشاورزی نبود صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی است.

نهاوندی پور تاکید کرد: ما صنایع تبدیلی را قدم اول در توسعه تولید و صادرات در بخش کشاورزی می دانیم و به همین خاطر از همه پتانسیل ها برای توسعه این بخش تلاش خواهیم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، توسعه بخش کشاورزی و دامی را نیازمند گام برداشن در مسیر فرآوری و تولید محصولات کشاورزی محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: وضعیت استان زنجان به لحاظ صنایع غذایی وضعیتمان بهتر از سایر استانها نیست ولی گام های ابتدایی و خوبی برداشته شدد است.

نهاوندی پور گفت: در زمینه صنایع لبنی و بسته بندی وضعیتمان نسیت سایر استانها بهتر است و در آینده این روند به صورت کامل تقویت خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر شیر تولید می کنیم و به همین ظرفیت نیز صنایع تبدیلی بخش لبنی را داریم و در زمینه صنایع بسته بندی بخش کشاورزی نیز وضعیتمان نسبت به سایر استانها خوب است ولی در حد صادرات نیست.

نهاوندی پور همچنین در خصوص بخش خشکبار و صنایع تبدیلی لزوم جذب سرمایه گذار برای ایجاد صنایع تبدیلی را خواستار شد و اظهار داشت: در صنایع میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی متاسفانه در مراحل اولیه هستیم و این امر نیاز استان را به ورود بیشتر سرمایه گذاران به این بخش را می رساند.