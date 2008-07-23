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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۲۸

50 درصد محصولات کشاورزی و دامی استان زنجان مازاد بر نیاز است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بر لزوم توجه به صنایع تبدیلی در استان تاکید کرد و گفت: بیش از دو ملیون تن محصولات کشاورزی و دامی در استان زنجان تولید می شود که از این میزان بیش از 50 درصد محصول تولیدی مازاد بر نیاز استان است.

محمدرضا نهاوندی پور شامگاه سه شنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه محصولات و صنایع  غذایی در محل نمایشگاه بین اللملی کاسپین شهر زنجان، در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، محصولات تولید کشاورزی و دامی تولید شده استان زنجان را در ارقام و تنوع محصولی  متنوع دانست و افزود: بیش از یک میلیوت تن محصول تولیدی در استان بیش از نیاز است و این امر نیاز به وجود صنایع تبدیلی در استان را مورد تاکید دارد.

وی، ادامه داد: زمان تولید محصولات و کشاورزی و دامی در استان را مصادف با افت قیمت و محصولات بوده که عمده دلیل افت قیمت محصولات کشاورزی نبود صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی است.

نهاوندی پور تاکید کرد: ما صنایع تبدیلی را قدم اول در توسعه تولید و  صادرات  در بخش کشاورزی می دانیم و به همین خاطر از همه پتانسیل ها برای توسعه این بخش تلاش خواهیم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، توسعه بخش کشاورزی و دامی را نیازمند گام برداشن در مسیر فرآوری و تولید محصولات کشاورزی محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: وضعیت استان زنجان به لحاظ صنایع غذایی وضعیتمان بهتر از سایر استانها نیست ولی گام های ابتدایی و خوبی برداشته شدد است.

نهاوندی پور گفت: در زمینه صنایع لبنی و بسته بندی وضعیتمان نسیت سایر استانها بهتر است و در آینده این روند به صورت کامل تقویت خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر شیر تولید می کنیم و به همین ظرفیت نیز صنایع تبدیلی بخش لبنی را داریم و در زمینه صنایع بسته بندی بخش کشاورزی نیز وضعیتمان نسبت به سایر استانها خوب است ولی در حد صادرات نیست.

نهاوندی پور همچنین در خصوص بخش خشکبار و صنایع تبدیلی لزوم جذب سرمایه گذار برای ایجاد صنایع تبدیلی را خواستار شد و اظهار داشت: در صنایع میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی متاسفانه در  مراحل اولیه هستیم و این امر نیاز استان را به ورود بیشتر سرمایه گذاران به این بخش را می رساند.

کد مطلب 720552

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