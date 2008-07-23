160 هزار جلد کتاب در کانونهای پرورش فکری گلستان نیاز است

فریدون مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: طبق استانداراد در هر کانون باید 20 هزار جلد کتاب وجود داشته باشد که با کمبود کتاب در این مراکزفرهنگی استان روبرو هستیم.

وی شمار کتابهای موجود در 11 کانون ثابت و دو کانون سیار این استان را 98 هزار جلد اعلام و تصریح کرد: به روزشدن کتابهای موجود نیز از دیگر دغدغه های فراروی این مراکز است.

وی خاطرنشان کرد: طبق استاندارد به ازای هر 10 هزار کودک و نوجوان باید یک کانون پرورش فکری وجود داشته باشد که از این نظر نیز با کمبود مواجه هستیم.

به گفته مردانی، 350 هزار کودک و نوجوان در این استان وجود دارد که اکنون حدود 50 هزارکودک و نوجوان زیر پوشش این مراکز فرهنگی در استان است.

مدیرکانون پرورش فکری کودک و نوجوانان گلستان ادامه داد: بحث ایجاد کانون پرورش فکری جدید با بودجه های کنونی بخش فرهنگی ممکن نیست و اگر مراکز جدید ایجاد شود با کمبود نیرو، تجهیزات و کتاب روبرو هستیم.

وی یادآور شد: برای اولین بار در کشور کتابخانه سیار مرزی در این استان راه اندازی شد که 1700 کودک و نوجوان 27 روستای مرزی این استان را زیر پوشش دارد.

وی یادآور شد : برای اولین بار سطح مطالعاتی بین کودکان مناطق مرزی کشور در این استان شکسته شد و سرانه مطالعه 5/2 برابر افزایش یافته است.