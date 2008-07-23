آمار طلاق در خانواده های کمیته امداد پایین است

غلامرضا حسن خانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: هر سال به صورت متوسط چهار هزار مورد جهزیه برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد توزیع می شود که شامل امکانات اولیه یک زندگی است.

وی تصریح کرد: برای نظارت بر تحکیم خانواده ازدواج های صورت گرفته در افراد تحت پوشش طرح مشاوره خانواده و اموزش قبل از ازدواج به صورت مستمر انجام می شود.

حسن خانی گفت: علاوه بر مشاوره خانواده 33 سرفصل فرهنگی دیگر در مورد این خانواده ها انجام می شود.

وی در زمینه خدمات به روستائیان در طرح شهید رجایی گفت: بحث جلوگیری از مهاجرت و طرح خود کفایی و مسکن روستائیان در اولویت قرار گرفته است در همین چارچوب در در طرح کپرزدایی جنوب استان کرمان اقدامات وسیعی در حال انجام است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمان خاطر نشان کرد: از 10 هزار واحد مسکونی که ساخت آنها در جنوب استان کرمان در قالب طرح کپرزدایی به کمیته امداد واگذار شده است این واحد ها در چهار فاز در حال ساخت است که هم اکنون هفت هزار خانوار از این تسهیلات استفاده می کنند.

وی عنوان کرد: طرح بهسازی خانه های روستایی در شمال استان کرمان نیز در قالب طرح بهسازی و مقاوم سازی در حال انجام است.