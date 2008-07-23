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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۶

راه اندازی آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

راه اندازی آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آزمایشگاههای تخصصی آموزشی و پژوهشی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دانشگاه 4 آزمایشگاه تخصصی در زمینه های مختلف پس از 2 سال به بهره برداری رسیده و آزمایشگاه کشت سلولی و بیولوژی مولکولی به منظور فعالیت در حیطه های آموزش و پژوهش و با همکاری و ارتباط با سایر گروههای دانشکده داروسازی و همچنین سایر بخش های دانشگاه ایجاد شده است.

داروخانه مدل دانشکده داروسازی نیز برای بازدید کلیه دانشجویان داروسازی ایجاد فضای مناسبی برای آشنایی دانشجویان با محیط داروخانه، اشکال دارویی، انواع داروهای جدید، نسخه های دارویی و کسب مهارت های لازم برای ارائه خدمات دارویی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به بهره برداری رسید.

همچنین آزمایشگاه رادیوفارماسی و رادیوبیولوژی دانشکده داروسازی به منظور ایجاد فضای تحقیقات برای راه اندازی تحصیلات تکمیلی در دانشکده داروسازی آماده بهره برداری شده است.

باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران احیاء شده و فاز اول آن با سطح زیرکشت حدود 5/1 هکتار و دارا بودن حدود 200 گونه گیاهی به بهره برداری رسیده است. محوطه این باغ با مساحت تقریبی 4 هکتار در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) واقع شده و آمادگی بازدید برای گروههای مختلف آموزشی و پژوهشی را دارد.

کد مطلب 720574

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