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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۴۱

سولانا:

پاسخ تهران به بسته پیشنهادی سازنده خواهد بود

پاسخ تهران به بسته پیشنهادی سازنده خواهد بود

بنابر اظهارات خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پاسخ ایران به بسته پیشنهادی گروه 1+5 سازنده و مثبت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سولانا گفت که بسته پیشنهادی پنج کشور عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان که ماه گذشته تحویل ایران داده شده مثبت ارزیابی شده است.

وی گفت : "من خوش بین هستم که ایران به آن پاسخی سازنده خواهد داد".

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در بخش دیگری از این گفتگو بر تعهد گروه 1+5 نسبت به اجرای قطعنامه 1803 شورای امنیت تاکید کرده و گفته است که اتحادیه اروپا مسئولیت اجرای این قطعنامه را دارد.

در همین ارتباط کریستینا گالاچ سخنگوی سولانا در گفتگو با پرس تی وی گفت که قدرتهای بزرگ در پی برقراری یک توافق "توقف در برابر توقف" با ایران هستند و بر آن هستند تا در برابر توقف تحریمهای بیشتر علیه ایران این کشور نیز از نصب بیشتر سانتریفیوژها صرف نظر کند.

کد مطلب 720577

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