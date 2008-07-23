تشکیل کمیته تخصصی امنیت غذایی در وزارت بهداشت

دکتر هدایت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بسته بندی برای ما بسیار حائز اهمیت است. در تعاریف جدید علوم غذایی، بسته بندی را جزئی از ماده غذایی می دانند.

وی افزود: موادی که از داخل بسته بندی به داخل غذا یا برعکس از غذا به بسته بندی منتقل شود، می تواند ارزش غذایی را مورد تهدید قرار بدهد.

حسینی ادامه داد: همانقدر که ماده غذایی اهمیت دارد، بسته بندی مواد غذایی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اجرای استانداردهای بین المللی و ملی برای بسته بندی مواد غذایی، افزود: با توجه به اهمیت بسته بندی مواد غذایی، در کمیته تخصصی امنیت غذایی ، بحث ارتقاء ایمنی و کیفیت بسته بندی ایجاد کرده ایم که از صاحب نظران حوزه های دانشگاهی و صنعتی دعوت به عمل می آید برای بحث ارتقاء شرایط بسته بندی، همفکری و مشارکت داشته باشند.

مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت گفت: هرچند در بسته بندی محصولات غذایی، تمامی استانداردها رعایت می شود اما قانع نیستیم و درصدد ارتقاء کیفیت بسته بندی محصولات هستیم.

وی تصریح کرد: در بحث بسته بندی محصولات غذایی، یکی موضوع سلامت و ایمنی بسته بندی مهم است و دیگری هنری است که در این صنعت به کار گرفته می شود.