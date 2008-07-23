پیوند ایران و عراق ناگسستنی است

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی ایران و عراق دکتر مصطفوی با خیر مقدم به هیئت فرهنگی عراق گفت: برای من افتخار است پذیرای نخستین هفته فرهنگی کشور عراق در ایران باشم. امروز مناسبتی فرخنده بین دو کشور رقم خورده و سالها مردم دو کشور چشمانتظار چنین روزی بودند تا عمق دوستی خود را از زاویه مناسبات فرهنگی تماشا کنند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه افزود: کشور عراق برای ما تنها یک همسایه نیست. عراق و ایران به خاطر اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی به مثابه یک روح در دو بدن هستند و وجود بارگاه ائمه معصومین در نجف، کربلا، سامرا و مشهد این پیوند را ناگسستنی کرده است.
وی با اشاره با اشتراکات فرهنگی دو کشور گفت: در طول تاریخ تاثیر متقابل فارسی و عربی آثار بزرگ خلق کرد و باعث غنای این دو زبان شد. امروز نیز هنرمندان و دوستداران ادب دو کشور ایران و عراق گرد هم آمدند تا ذوق و هنر برادران و خواهران عراقی خود را به نظاره بنشینند.
مصطفوی نقش ایران و عراق را بر اندیشه اسلامی عمیق ارزیابی کرد و درباره اشتراکات تاریخی دو کشور گفت: اشتراکات ایران و عراق آنچنان عمیق و مستحکم است که رژیم جنایتکار صدام و حضور اشغالگران مستکبر بر این مناسبات تاثیر نگذاشته است.
وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی به ضمانت امام خمینی (ره) زمانی که هجوم به فرهنگها به اوج خود رسیده بود رخ داد و این انقلاب روح خودباوری را در میان ملتها برانگیخت. امروز نیز خوشحال هستیم احیاء تمدن ایرانی و اسلامی را در عصر حاضر شاهدیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان گفت: حرکت کاروان فرهنگی در منطقه و تبادل روح اسلامی از مسئولیتهای بزرگ دو کشور است. اعتقادات ایران و عراق میتواند با درایت مسئولان دو کشور در سایه تبادل همکاری هیئت فرهنگی پشتوانهای محکم برای مناسبات دو ملت باشد.
در ادامه قائم مقام وزیر فرهنگ عراق با قدردانی از دولت ایران گفت: تهران شهر علما و شهداست و بغداد شهر انبیا، شهدا و از بزرگترین گورستانهای دستهجمعی در جهان. از طرف سیاهپوشان مرگ در بغداد و لبخند دجله و فرات درود عراق را به تهران و دولت ایران میرسانم. کولهبار ما گلهای آغشته به خون است که به ایران تقدیم و اعلام میکنیم جنگ سرنوشت خانواده نیست.
وی در ادامه افزود: ایران و عراق جز به عشق ابدی نیاز و سرنوشتی دیگر ندارند. زیرا سرزمینی که انبیا در آن جایگاهی برای خود برگزیدند نمیتواند سرنوشتی دیگر داشته باشند. امروز ادیبان و هنرمندان دست در دست هم خواهند گرفت تا تمامی خونهای ریخته شده در مرزها را پاک کنند.
الجابری در پایان ملت ایران و عراق را دو تیغه ذوالفقار خواند و گفت: یک دست به تنهایی صدا ندارد و عراق و ایران برای آیندهای زیبا دست در دست هم خواهند داد. این مراسم با قدردانی سفیر دولت عراق از دکتر احمدینژاد رئیس جمهوری ادامه یافت و اجرای موسیقی سنتی عراق یایان بخش مراسم افتتاحیه نخستین هفته فرهنگی عراق در تهران بود.
در ادامه نمایشگاه هفته فرهنگی عراق با حضور مصطفوی و الجابری بازگشایی شد. هفته فرهنگی عراق علاوه بر نمایشگاههای لباس سنتی و ملی، کتاب، نقاشی و عکس شامل سه نمایش "رویای بغداد"، "پیادهنظامها"و" من اشتباها از جنگ خارج شدم" و سه فیلم "شمهای از هوشیاری"، "مسئله بزرگ" و "ساختمان پلاک 12" تا هفت مرداد در فرهنگسرای خاوران ادامه دارد.
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