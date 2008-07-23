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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۴۷

سرانه مصرف دارو در مازندران 4/3 قلم به ازای هر نسخه است

سرانه مصرف دارو در مازندران 4/3 قلم به ازای هر نسخه است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: سرانه مصرف داور به ازای هر نسخه 4/3 قلم در این استان است.

حمید محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سرانه در دو سال گذشته در این استان ثابت بوده و روند رو به رشدی نداشته است.

وی اظهار داشت: برای کاهش این سرانه به سه قلم دارو به ازای هر نسخه برنامه ریزی صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه کمبودی از نظر داروهای مورد نیاز بیماران در این استان وجود ندارد و داروهای بیماران تالاسمی، سرطانی نیر در حال تامین است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: برخی کمبود دارویی مربوط به بیماران ام اس ناشی از کمبود نیست بلکه مصرف دارو در این بیماران سیر منطقی ندارد.

وی بیان داشت: به جای استفاده از داروهای گران قیمت و کمیاب باید از داروهای ارزان قیمت در این زمینه استفاده شود.

مازندران حدود چهار هزار بیمار خاص دارد.

کد مطلب 720595

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