جهان در 23 جولای:

- 1938: مسئولان نازی یهودیان را از تجارت و بسیاری از خدمات تجاری محروم کردند.

- 1940: جنگ جهانی دوم؛ اتحاد جماهیر شوروی کشورهای حوزه بالتیک را اشغال کرد.

- 1951: فوت "فیلیپ بیتان" نخست وزیر فرانسه

- 1952: افسران آزادیخواه(مصر) بر ضد "ملک فاروق" کودتا کردند و وی به نفع پسر هفت ماهه اش از سلطنت کنار رفت و کشور را ترک کرد.

- 1960: تاسیس سازمان امنیت و همکاری در اروپا

- 1970: مصر و اردن و اسرائیل با طرح "راجرز" موافقت کردند. این طرح به 18 ماه جنگ و خونریزی میان مصر ورژیم اسرائیل پایان داد.

- 1999: فوت "حسن دوم" پادشاه مراکش

- 2005: سلسله تجاوزات در تفرجگاه شرم الشیخ (مصر)منجر به کشته شدن 68 نفر از جمله 20 خارجی شد.