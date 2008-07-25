مجید اوجی درباره پذیرش تهیهکنندگی برنامه "امشب" با اجرای جوان و صدیق به خبرنگار مهر گفت: پارسال برنامه "خانهای با طرح نو" با اجرای جوان و اشکان خطیبی از شبکه دو پخش و با استقبال مخاطبان مواجه شد. تا اینکه امسال پیشنهاد تهیهکنندگی این پروژه را به من دادند و من هم با تلاش گروهی که با برنامه فعالیت دارند، سعی کردیم برنامهای جذاب تهیه کنیم.
وی درباره دلیل غیبت خطیبی در برنامه "امشب" افزود: خطیبی به دلیل بازی در پروژه "گلهای گرمسیری" نتوانست با برنامه ما همکاری کند و بعد از جمعبندی با توجه به همکاری صدیق در مجموعه "نشانی" تصمیم گرفتیم او را انتخاب کنیم و از این انتخاب راضی هستم، چرا که جوان و صدیق زوجی مناسب هستند.
این تهیهکننده خاطرنشان ساخت: تلاش میکنیم "امشب" متفاوت و برای مردم جذابیت داشته باشد. به علاوه قطعات نمایشی، دعوت از مهمان و اخبار کوتاه فرهنگی هم داریم. امید سهرابی نویسنده برنامه که سال گذشته هم با "خانهای با طرح نو" همکاری داشت سعی میکند موضوعهای بهروز برای قطعات نمایشی انتخاب کند و بنویسند.
اوجی درباره اینکه احساس میشود زوج جوان و صدیق چندان مناسب نیست توضیح داد: این نظر شخصی است، چرا که ما بارها در برنامه اعلام کردهایم وقتی مردم در مسابقه پیامک برنامه "امشب" شرکت میکنند، فقط شماره گزینه درست را بفرستند، اما آنها نظراتشان را درباره اجرای صدیق و جوان هم اعلام میکنند و یک سوم پیامکها اینگونه است.
وی ادامه داد: بینندگان از زوج هنری جوان و صدیق استقبال زیادی کردند. البته این حرف من نفی زوج هنری جوان و خطیبی در برنامه سال گذشته نیست و تماسهای مردم نشان میدهد این زوج شیرین هم هستند و برایشان جذاب است.
تهیهکننده "امشب" درباره زمان کوتاهی که به مهمان داده شده توضیح داد: این برنامه مهمان محور نیست، به همین دلیل زمان کوتاهی به مهمان اختصاص دادیم. جوان و صدیق درباره فیلمی که هر شب از جشنواره فیلمهای سینمایی روی آنتن میرود، توضیح میدهند. آیتمهای کوتاه برای جذابیت برنامه است.
اوجی در پایان گفت: ما قبل از اینکه برنامه روی آنتن برود صحبت زیادی با مهدی فرجی مدیر شبکه دو داشتیم و از ابتدا تکلیف خود را مشخص کردیم. "امشب" تا شب اول ماه رمضان روی آنتن شبکه دو است و بعد از آن اگر دوستان خواستار ادامه برنامه باشیم، باز هم ادامه میدهیم.
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