به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام الیوم، مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی در بیانیه ای که دیروز سه شنبه اول مرداد ماه صادر کرد، پرده از فعالیتهای رژیم اشغالگر برداشت و اعلام کرد: فعالیتهای مقدماتی صهیونیستها برای قرار دادن هیکل موهوم در مسجدالاقصی افزایش بسیاری یافته است.

روزنامه ها و خبرگزاریها و پایگاههای اطلاع رسانی عبری اعلام کردند که افراطیهای صهیونیست تصمیم دارند طی سه هفته 200 دوره برگزار کنند که طی این دوره ها شعائر ورود، لباسهای کاهنان یهودی و چگونگی به جا آوردن قربانی را آموزش می دهند.

این مؤسسه با هشدار نسبت به این فعالیتها، یادآور شد: صهیونیستها به صورت هدفمند فعالیتهای خود را دنبال می کنند و در صدد قرار دادن هیکل موهوم هستند . این دوره های مقدماتی نیز برای انجام فعالیتهای جنون آمیز در قبال مسجدالاقصی و علیه آن برگزار می شود که این کار تعرض به مسجدالاقصی بوده و خطرات جبران ناپذیری در پی دارد.

در بیانیه این مؤسسه آمده است: هر کس در جهان اسلام و عرب و در سطوح مختلف ملی و رسمی باید به سرعت برای نجات مسجدالاقصی اقدام کند و با هر وسیله ای خصومت و تعرض به این بنای مقدس را متوقف کند، به طوری که یک دقیقه توقف هم جایز نیست.

مؤسسه الاقصی در ادامه آورده است: امروز مسجدالاقصی ندای استغاثه از هر مسلمان، عرب، فلسطینی و هر عاقلی در جهان را سرمی دهد چرا که ارزش و قداست دینی، تمدنی، تاریخی و معنوی آن نزد همگان آشکار است.