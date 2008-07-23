رئیس موسسه تحقیقاتی پنبه کشور به مهر خبرداد:موفقیت محققان ایرانی در تولید زودرس پنبه برای کشت در شرایط خشکسالی

دکتر علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزایش کشت را یکی از مهمترین اهداف اجرای این روش ذکر کرد و گفت: کشت پنبه معمولا کشت دوم است که بعد از برداشت گندم و کلزا، اقدام به کاشت آن به روش مستقیم می شود. در کشت دوم به دلیل کم قوه شدن خاک محصول از عملکرد پایینی برخوردار است.

وی با بیان اینکه برای افزایش عملکرد از روشهایی چون paper pots ، jiff ، گلدانهای کاغذی و پلاستیکی استفاده می شود، افزود: این روشها علاوه بر اینکه مقرون به صرفه نیستند در برخی مواقع در هنگام انتقال نهالها به اراضی با مشکلاتی چون پاره شدن گلدانها و از هم پاشیدگی روبرو می شوند.

جعفری ادامه داد: از این رو محققان این موسسه با دستیابی به دانش فنی کشت نشا در پنبه، موفق به تولید این محصول با افزایش عملکرد شدند به طوری که در روش مستقیم برای یک هکتار زمین حدود 40 تا 50 کیلو بذر نیاز دارد ولی در این روش به 5 کیلوگرم بذر نیاز است.

رئیس موسسه تحقیقاتی پنبه کشور، حذف آب مصرفی زیاد قبل از کاشت پنبه، جلوگیری از مصرف بیش از اندازه بذر و کاهش هزینه ها را از اهداف این روش دانست و به مهر گفت: در این روش نهالهای پنبه در گلدان کاشته و در نهالستانها نگهداری می شوند. زمانی که ارتفاع این نهالها به 25 تا 30 سانتیمتر رسید به همراه بلوک خاک به اراضی منتقل می شوند. با این روش به جای کشت دوم، در کشت اول محصول پنبه به دست می آید.

وی به مزایای این روش پرداخت و با اشاره به مشکلات خشکسالی در کشور اظهار داشت: در استانهای واقع در ناحیه مرکزی و استان خراسان برای تسریع در جوانه زنی قبل از کاشت پنبه، اراضی کشت آبیاری می شوند ولی این روش به دلیل کاشت نهالها در نهالستان ها موجب حذف آبیاری قبل از کشت اراضی در مناطق مذکور شده و در نتیجه زمینه مناسب برای مقابله با شرایط خشکسالی فراهم می شود.

به گقته جعفری، افزایش عملکرد وش پنبه به میزان یک تن در هکتار، زود رسی بسیار مناسب پنبه، کاهش مصرف آب، کاهش هزینه تولید و کاهش هزینه مصرف بذر از جمله مزایای این روش است.

رئیس موسسه تحقیقاتی پنبه کشور، کاهش مصرف سم را از دیگر مزایای روش کشت نشا در پنبه نام برد و به مهر گفت: در بررسی های انجام شده بر روی روشهای کشت مستقیم و کشت نشا مشخص شد که در روش کشت مستقیم پنبه ها در مزارع دچار آفت شدند ولی در روش کشت نشا بدون تلفات تا 99 درصد سطح عملکرد افزایش یافت.

وی همچنین اظهار داشت: این روش قابل تسری به سایر محصولات از جمله گوجه فرنگی، فلفل، بادنجان و سایر سزیجات است.

رئیس موسسه تحقیقاتی پنبه کشور با تاکید بر اینکه این روشها تنها در انحصار کشور چین است، افزود: ما از متدی که کشور چین بکار می گیرد بی اطلاعیم ولی بررسی ها نشان می دهد که احنمالا چین از این روش برای تولید سبزی و سیفی استفاده می کند.