یک چهارم مکمل های غذایی به صورت قاچاق وارد می شود

دکتر سیدجمال سعید واقفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اصولا مصرف مکمل هایی غذایی اغلب برای سنین بالای 60 سال است که بدنشان با کمبودهایی مواجه می شود و لازم است از این مکمل ها استفاده کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود اغلب مکمل های غذایی که در بازار داخلی عرضه می شود، به صورت قاچاق وارد کشور می شود، گفت: با توجه به اینکه وزارت بهداشت برای واردات مکمل های غذایی مورد تایید ، مجوزهای لازم را می دهد، کمتر شاهد واردات قاچاق این قبیل مکمل ها هستیم.

دبیر انجمن داروسازان ایران با عنوان این مطلب که گردش مالی مکمل های غذایی در کشورمان بین 300 تا 400 میلیون دلار در سال است، افزود: چیزی در حدود یک صد میلیون دلار از این مکمل ها به صورت قاچاق وارد بازار داخلی می شود.

واقفی با تاکید بر اینکه مصرف مکمل های غذایی برای سنین 60 سال به بالا ضرورت دارد، گفت: در یکی دو سال اخیر مصرف این قبیل مکمل ها در بین جوانان نیز افزایش یافته است. در حالی که هیچ ضرورتی در مصرف مکمل های غذایی برای جوانان وجود ندارد.

وی از تبلیغات ماهواره ای و همچنین اصرار باشگاههای بدنسازی به استفاده از مکمل های غذایی، به عنوان عوامل گرایش جوانان به مصرف این قبیل مکمل ها یاد کرد و افزود: حتی کودکان نیز جز یکی دو مورد ویتامین، نیازی به مصرف مکمل های غذایی ندارند اما علاقمندی مردم به مصرف این مکمل ها، موجب رونق بازار این قبیل محصولات در داخل کشور گردیده است.