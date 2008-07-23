ایجاد فضای گسترده سرمایه گذاری صنعتی در کهکیلویه و بویر احمد

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به یاسوج، دکتر احمدی نژاد در بدو ورود به فرودگاه یاسوج در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب به مصوبات دور اول هیئت دولت در این استان اشاره کرد و گفت : خوشبختانه تا کنون 60 درصد مصوبات دور اول اجرایی شده و دیگر مصوبات نیز در حال اجرا است.

وی افزود : در این سفر ما تلاشمان بر این است تا با تصمیمات بالاتر شاهد پیشرفت هر چه بیشتر استان باشیم چرا که این استان از توان بالایی برای پیشرفت هرچه بیشتر برخوردار است.

رئیس جمهور رونق بخشیدن به بخشهای بهداشت، حمل و نقل ، تربیت بدنی و آموزش و پرورش را از دیگر تصمیمات هیئت دولت برای پیشرفت این استان برشمرد.

احمدی نژاد همچنین در وصف مردم این دیار گفت : مردم استان کهکیلویه و بویر احمد، به خصوص مردم شهر یاسوج رشادت و فداکاریها و سلحشوریهایی را در تاریخ دفاع از کیان انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند که این سلحشوریها در تاریخ با خطی درخشان نوشته شده است.

رئیس جمهور در اولین روز از سفر دو روزه خود به یاسوج قرار است تا ساعتی دیگر در میدان معلم شهر یاسوج در جمع مردم این شهر سخنرانی کند.

دیدار از یک روستای محروم، حضور در جمع خانواده های شهدا و ایثارگران و همچنین شرکت در جلسات کارگروه اقتصادی از برنامه های امروز رئیس جمهور به شمار می آید.