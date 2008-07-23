تهیه طرح جامع اردوگاه کشوری میرزا کوچک خان رامسر آغاز شد

محمد صالح رضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح با توجه به منویات مقام معظم رهبری پس از احیای معاونت پرورشی وتوجه ویژه وزارت متبوع جهت اجرایی نمودن اهداف تربیتی و ورزشی به خواسته ها و نیازهای دانش آموزان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه به منظور بهره وری بیشتر تفکیک فضلی اردویی پسران و دختران در این طرح مورد توجه قرار گرفته است افزود: اعتبار پیشنهادی اولیه این طرح 10 میلیارد تومان اعلام شده است.

رضاخانی تصریح کرد: شرایط آب و هوایی ایجاب می نماید که اسکان از حالت چادری به سازه های بتونی تغییر کند .

مدیر آموزش و پرورش رامسر اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای این اردوگاه باید آن را از حالت فصلی به استفاده بهینه سالانه و نگاه صرف تفریحی به فرصتی برای یاددهی فنون، هنرها و اصول ارزشمند تربیتی تغییر یابد.

رضاخانی گفت: سال گذشته 71 هزار و 453 نفر در این اردوگاه پذیرش شدند که بیش از90 درصد آنان دانش آموز بوده اند.

وی افزود: این اردوگاه در زمینی با مساحت حدود 48 هکتار ، 117 سکوی چادری و 20 واحد خوابگاهی جزو چهار اردوگاه بزرگ کشور است که در سال 1344 تاسیس شده و ظرفیت پذیرش روزانه هزار و 200 نفر را در سکوهای چادری و در واحدهای خوابگاهی به صورت چهار فصل ظرفیت 500 نفر را دارد.

رضاخانی در پایان گفت: اردوی کشوری عشایر دهه دوم مرداد، اردوی کشوری کانونها دهه سوم مرداد و اردوی کشوری فرهنگی هنری دهه اول شهریور ماه سال جاری در این اردوگاه برگزار می شود.

