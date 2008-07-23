شعرهای "سیب و فواره" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دفتر مجموعه غزل واره های اسماعیل فرزانه است که در شمارگان 2200 نسخه توسط مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری تولید شده و در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

فرزانه درباره کتاب خود گفته است: "سیب و فواره" گزیده ای است از سروده هایم در سال های 76 تا 86 که در دو بخش غزل ها و ترانه ها گرد آمده است.

وی افزود: بیشتر ترانه های این مجموعه در مرکز موسیقی صداوسیما و یا موسسات فرهنگی هنری آهنگسازی و ضبط شده است.

به گفته این شاعر، در بخش ترانه ها سعی شده ضمن حفظ سادگی، صمیمیت و زبان ترانه و همچنین رعایت تلفیق و تناسب شعر و موسیقی در ترانه هایی که بر روی آهنگ سروده شده اند، عنصر شاعرانگی نیز درنظر گرفته شود.

"سیب و فواره" با 108 قطعه شعر در 110 صفحه و با قیمت 1500 تومان عرضه شده است.