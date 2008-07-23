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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

شعرهای "سیب و فواره" منتشر شد

شعرهای "سیب و فواره" منتشر شد

"سیب و فواره" مجموعه شعری از اسماعیل فرزانه توسط نشر سوره مهر به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دفتر مجموعه غزل واره های اسماعیل فرزانه است که در شمارگان 2200 نسخه توسط مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری تولید شده و در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

فرزانه درباره کتاب خود گفته است: "سیب و فواره" گزیده ای است از سروده هایم در سال های 76 تا 86 که در دو بخش غزل ها و ترانه ها گرد آمده است.

وی افزود: بیشتر ترانه های این مجموعه در مرکز موسیقی صداوسیما و یا موسسات فرهنگی هنری آهنگسازی و ضبط شده است.

به گفته این شاعر، در بخش ترانه ها سعی شده ضمن حفظ سادگی، صمیمیت و زبان ترانه و همچنین رعایت تلفیق و تناسب شعر و موسیقی در ترانه هایی که بر روی آهنگ سروده شده اند، عنصر شاعرانگی نیز درنظر گرفته شود.

"سیب و فواره" با 108 قطعه شعر در 110 صفحه و با قیمت 1500 تومان عرضه شده است.

کد مطلب 720627

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