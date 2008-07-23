فقر، تورم و کاهش قدرت خرید مردم

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه محور اصلی مشکلات اغلب مردم حول و حوش بیکاری، مسکن، تبعیض، فقر و از همه مهمتر گرانی و تورم می چرخد، معضلاتی که همه ساله تشدید می شود و شدت آن مردم را سرگردان و کلافه می کند.

با وجود اینکه تا کنون بررسیهای بسیاری در خصوص علل و عوامل گرانی و راههای جلوگیری ازافزایش تورم صورت گرفته اما همچنان معضل گرانی و تورم به عنوان دغدغه و نگرانی اصلی مردم مطرح است.

تورم به صورت آرام و تدریجی امری طبیعی است اما آنچه که باعث نگرانی است تورم افسار گریخته ای است که قیمت را بدون حساب و کتاب بالا می برد و گذران زندگی را برای مردم سخت تر می کند.

متاسفانه‌ وضعیت اقتصادی نامناسب اغلب خانواده ها و به خصوص قشر کارمند و مستمری بگیر باعث شده تمام فکر و ذهن آنان پرداخت‌ به موقع‌ اجاره‌ خانه‌، قبضهای‌ آب‌، برق‌، گاز، تلفن باشد و دیگر پولی برای آنان نمی ماند که خواسته های اهل و عیال خود را برآورده کنند.

در جامعه کنونی کمتر خانواده ای را می توان یافت که دغدغه تامین نیازهای اساسی و مشکل برآورده کردن خواسته های فرزندان در آن وجود نداشته باشد خواسته هایی که نه عجیب و غریب است و نه ناحق، اما همیشه در حد یک آرزو و رویا باقی می ماند.

امروزه سفر، برنامه های تفریحی و حتی دیدار با خویشاوندان برای اغلب خانواده ها کلمات نا آشنایی هستند کلماتی که رو به فراموشی است و اغلب خانواده ها سعی می کنند علی رغم تعلقات خود به آنان از خواسته های خود بگذرند.

در شرایطی که عده ای سرخوش از زندگی بوده و رسیدن به خواسته ها برای آنان کاری بس ساده است و دیگر رویا و آرزویی برای آنان باقی نمانده در مقابل عده ای حتی امکان فراهم کردن تفریحی ساده را نیز برای خانواده خود ندارند و برای گذران زندگی ترجیح می دهند از بسیاری از خواسته های به حق خود بگذرند.

جدا از قشر مرفه جامعه باید توجه کرد که اقشار بسیاری همچون کارگران، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان و ... هستند که باید با حقوق ناچیز خود برای گذران یک ماه آن هم فقط خوراک و پوشاک در حد نیاز برنامه ریزی کنند و حقوق آنان دیگر کفاف پرداختن به سایر خواسته ها را نمی دهد.

این در حالی است که هر ساله دستمزدها و حداقل حقوقها و مستمریها با میزانی اندک افزایش می یابد و برخی تصور می کنند گذران زندگی با این افزایشها دگرگون و راحت تر می شود غافل از انکه روند تشدید نرخ تورم نیز ادامه می یابد و همه آرزوها نقش برآب می شود.

آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 20 درصد بوده و این در حالی است که اغلب کارشناسان معتقدند که نرخ تورم اعلام شده واقعی نیست و میزان آن بیش از نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش جمعیت زیر خط فقر خبر می دهد و می گوید : تورم در حال افزایش بوده و این امر بر وضعیت معیشیتی درصد بالایی از مردم تاثیر گذاشته و باعث کاهش قدرت خرید جمعیت کثیری از مردم شده است.

موسی الرضا ثروتی معتقد است کسانی که ادعا می کنند جمعیت زیر خط فقر در کشور نداریم یا در این جامعه زندگی نمی کنند و یا نمی خواهند مشکلات و معضلات حال حاضر مردم را بپذیرند.

وی می گوید : در شرایط حاضر یک خانواده حتی در زندگی عادی نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است و اگر هزینه های پیش بینی نشده مثل هزینه های دانشگاه و یا بیماری به هزینه های آنان اضافه شود مشکلات معیشتی آن خانواده دو چندان خواهد شد و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود.

این نماینده مجلس می گوید : هر ساله با هزاران وعده و وعید مقدار ناچیزی بر حقوق کارمندان و مستمری بگیران اضافه می کنند اما به طور حتم با روند افزایشی تورم و عدم کنترل آن افزایش ناچیز حقوق نمی تواند کارساز باشد و مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند.

وی تاکید می کند : نهادهای حمایتی و وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی در بحث آسایش و رفاه عمومی جامعه می بایست درباره علت سوق پیدا کردن مردم به سمت خط فقر توضیح دهند.

از سوی دیگر، مدیر کل سابق دبیرخانه شورای عالی رفاه نیز معتقد است کاهش قدرت خرید بر زندگی 90 درصد مردم تاثیر منفی گذاشته و فقط 10 درصد به دلایل خاص بدون دغدغه گذران زندگی می کنند.

دکتر محمد جواد نیک فر تصریح می کند : تورم روز به روز در حال افزایش است و این در حالی است که درآمدها جوابگوی هزینه های بالای زندگی نیست و در چنین شرایطی اگر بخواهیم ادعا کنیم مردم زیر خط فقر نداریم حرف کاملا غیر منطقی خواهد بود.

وی تاکید می کند : مسئولان به جای رد مشکلات مردم بهتر است واقعیت را بپذیرند و به دنبال فکر اساسی برای رفع معضلات مردم باشند.

گرچه اقدامات و تمهیداتی از سوی دولت اندیشیده شده اما روال افزایش تورم ادامه خواهد داشت و مشکلات مردم در تامین نیازهای اولیه دو چندان خواهد شد.

گرانی یک معضل برای جامعه است و فشار زیادی بر اقشار آسیب ‌پذیر وارد می‌کند و لازم است در خصوص مهار گرانی و افزایش قدرت خرید مردم و همچنین توان مردم در تامین نیازهای اساسی تلاش مضاعفی انجام شود.

وعده و عیده بسیاری از سوی مسئولان امر در خصوص کنترل گرانی و بر چیده شدن فقر و محرومیت در جامعه داده شده اما اینکه شاهد محقق شدن این شعارها خواهیم بود یا خیر جای سئوال دارد.

در هر حال مردم با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و این وضعیت در زمانهای خاص به اوج خود می رسد و اینجا است که باید امیدوار به حرکت جدی دولت دراین امر باشیم.