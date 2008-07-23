ارتقاء خدمات درمانی با اجرای طرح کارت هوشمند سلامت

بهنام پرهیزکار درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: خدمات درمانی مراکز سازمان تامین اجتماعی باید به گونه ای باشد که سبب گرایش بیمه شدگان به مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان نشود چرا که این امر افزایش هزینه های تامین در بخش غیر مستقیم به همراه دارد.

مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران اظهار داشت: با صدور کارت هوشمند می توان بر ارائه خدمات مدیریت نمود و سوء استفاده های احتمالی از دفترچه های درمانی را کاهش داد و همچنین خدمات درمانی بستری به صاحبان اصلی را ارائه کرد.

وی اظهار داشت: فاز اول این طرح برای بیمه شدگان تامین اجتماعی اجرا می شود و پیش بینی شده در مراحل بعدی برای سایر بیمه شدگان ( کشوری و لشکری ) اجرایی گردد.

وی کاهش مراجعه به شعب ، رفع مشکل ناخوانا بودن نسخه ها، ارتقاء خدمات سلامت ، دسترسی پزشکان به اطلاعات بیماران و کاهش درمان های تکراری را از مزایای طرح کارت هوشمند سلامت عنوان کرد.