ارتقاء خدمات درمانی با اجرای طرح کارت هوشمند سلامت

مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران اظهار داشت: با صدور کارت هوشمند می توان بر ارائه خدمات مدیریت نمود و سوء استفاده های احتمالی از دفترچه های درمانی را کاهش داد و همچنین خدمات درمانی بستری به صاحبان اصلی را ارائه کرد.
وی اظهار داشت: فاز اول این طرح برای بیمه شدگان تامین اجتماعی اجرا می شود و پیش بینی شده در مراحل بعدی برای سایر بیمه شدگان ( کشوری و لشکری ) اجرایی گردد.
وی کاهش مراجعه به شعب ، رفع مشکل ناخوانا بودن نسخه ها، ارتقاء خدمات سلامت ، دسترسی پزشکان به اطلاعات بیماران و کاهش درمان های تکراری را از مزایای طرح کارت هوشمند سلامت عنوان کرد.
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