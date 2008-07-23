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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از آمریکا /

مدال طلای پرتاب نیزه بر سینه ساکی درخشید / نخستین طلای کاروان ایران

مدال طلای پرتاب نیزه بر سینه ساکی درخشید / نخستین طلای کاروان ایران

عبدالکاظم ساکی عضو تیم دوومیدانی جوانان کشورمان به مدال طلای کلاس اف 57 پرتاب نیزه مسابقات جهانی در آمریکا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آمریکا ، در ادامه چهارمین دوره مسابقات ورزشی معلولین جوانان جهان که در شهر نیوجرسی آمریکا برگزار می شود بامداد امروز به وقت تهران عبدالکاظم ساکی با پرتاب نیزه به میزان 45/35 متر به مدال طلای این ماده دست پیدا کرد.

                                            عبدالکاظم ساکی در کنار احمد طرفی نفرات اول و سوم جهان از ایران

برپایه این گزارش، میس کودی از آمریکا با 11/21 متر در همین کلاس به مدال نقره رسید و احمد طرفی از کشورمان در کلاس اف 58 با 57/25 ، مدال برنز را از آن خود کرد.

چهارمین دوره رقابت های ورزشی معلولین جوانان جهان (آیواس) در ورزشگاه باوئر نیوجرسی آمریکا در حال برگزاری است.

کد مطلب 720641

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