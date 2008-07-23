مدال طلای پرتاب نیزه بر سینه ساکی درخشید / نخستین طلای کاروان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آمریکا ، در ادامه چهارمین دوره مسابقات ورزشی معلولین جوانان جهان که در شهر نیوجرسی آمریکا برگزار می شود بامداد امروز به وقت تهران عبدالکاظم ساکی با پرتاب نیزه به میزان 45/35 متر به مدال طلای این ماده دست پیدا کرد.

عبدالکاظم ساکی در کنار احمد طرفی نفرات اول و سوم جهان از ایران

برپایه این گزارش، میس کودی از آمریکا با 11/21 متر در همین کلاس به مدال نقره رسید و احمد طرفی از کشورمان در کلاس اف 58 با 57/25 ، مدال برنز را از آن خود کرد.

چهارمین دوره رقابت های ورزشی معلولین جوانان جهان (آیواس) در ورزشگاه باوئر نیوجرسی آمریکا در حال برگزاری است.