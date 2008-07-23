اوباما بار دیگر از رژیم اسرائیل حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، اوباما که در سرزمین های اشغالی به سر می برد با اشاره به حمله شهادت طلبانه روز سه شنبه یک فلسطینی که به زخمی شدن 20 صهیونیست در بیت المقدس منجر شد ،از رژیم اسرائیل حمایت کرد.

این نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در یک سفر دوره ای به خاورمیانه به سر می برد از افغانستان ،عراق و اردن دیدن کرده و هم اکنون در اسرائیل به سر می برد.

وی همچنین قرار است از سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس نیز دیدار کند.

اوباما قبل ازدیدار با ایهود اولمرت نخست وزیر، شیمون پرز رئیس این رژیم و بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و چند مقام دیگر این حمایت را اعلام کرد.

وی گفت که طی دیدارهایش با مقام های اسرائیلی برخی از ایده های خود را با آنها در میان خواهد گذاشت که مهمترین آنها به گفته این سناتور آمریکایی تاکید مجدد بر روابط تاریخی بین آمریکا و این رژیم و خلل ناپذیری این روابط است.