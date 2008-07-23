200 شرکت تعاونی راکد و غیر فعال در گلستان احیاء می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی ضبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری این اداره کل افزود: همچنین درصدیم تا حدود یک هزار شرکت تعاونی جدید نیز در استان ثبت شود.

وی اظهار داشت: پیگیری و تداوم کار روند ساخت مسکن مهر در استان نیز از مهمترین اولویت های کاری این اداره کل در سال جاری است و مسئولان شهرستانها نیز پیگیر این مسئله باشند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در برخی از شهرستانهای استان زمین مورد نیاز به شرکتهای تعاونی مسکن مهر واگذار شد و باید نسبت اجرای این طرح مهم اقدام شود.

به گفته رضایی با توجه به اینکه در سفر دوم هیئت دولت به استان ساختار تشکیلاتی و اداری ادارات شهرستان موافقت شد، تاسیس هشت اداره تعاون در شهرستانهای استان در حال انجام است.

مدیرکل تعاون گلستان بیان داشت: اکنون در سه شهرستان اداره تعاون دایر و دربقیه نمایندگی فعالیت دارد و به زودی مجوز تاسیس دو اداره جدید نیز در شهرستانها اهداء می شود.

وی تصریح کرد: بیش از 302 فعالیت قابل واگذاری دستگاههای اجرایی استان به بخش تعاون شناسایی شد که تاکنون درصدی از آنها واگذار شده است.

وی ادامه داد: به زودی سیاستهای اجرایی این اصل، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس ابلاغ می شود.

استان گلستان با هفت هزار و 660 شرکت تعاونی ثبت شده مقام اول را از نظر تعداد تعاونی در کشور دارد.