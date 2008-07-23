گفتگوها با ایران باید ادامه داد / حضور برنز در ژنو گامی مثبت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، برنت اسکوکرافت مشاور جرالد فورد و جرج بوش پدر در جلسه بحث و گفتگویی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل آمریکا بر مذاکرات بین آمریکا و ایران برای حل موضوع هسته ای تاکید کردند.

به عقیده اسکوکرافت مذاکرات باید ادامه پیدا کند. با این حال وی ادعا کرد که تحریمها اثراتی روی ایران داشته، زیرا حتی با افزایش بهای نفت ایران تنها در بین تولید کنندگان نفت از نظر اقتصادی با دشواری روبروست.

زبیگینو برژینسکی مشاور جیمی کارتر هم سیاست دولت بوش را در حفظ گزینه نظامی "زیانبار" توصیف کرد.



وی نیز خواستار ادامه مذاکرات با ایران برای حل موضوع هسته ای شد.

هر دوی این دو مقام اسبق آمریکایی فرستادن ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا به گفتگوهای هسته ای با ایران در ژنو از سوی جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا را یک گام مثبت ارزیابی کردند.

