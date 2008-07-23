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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

افشین قطبی وارد ایران شد / تکلیف اردوی خارجی امروز مشخص می شود

افشین قطبی وارد ایران شد / تکلیف اردوی خارجی امروز مشخص می شود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بامداد امروز وارد ایران شد تا تمرینات این تیم برای حضور در لیگ هشتم را زیر نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که با چند روز تاخیر بامداد امروز وارد تهران شد، از ساعت 18 تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس را در ورزشگاه کارگران زیر نظر خواهد گرفت.

افشین قطبی پس از ورود به تهران به محل اردوی شبانه روزی بازیکنان پرسپولیس رفت و با شاگردان خود ملاقات کرد.

قرار است در صورت تایید اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ، این تیم برای برپایی اردوی کوتاه مدت راهی امارات شود. نشست هیئت مدیره این باشگاه عصر امروز برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار خود در هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر به مصاف تیم فوتبال سایپا کرج خواهد رفت.

کد مطلب 720657

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