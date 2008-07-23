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۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

عبدالله دوم:

تشکیل کشور فلسطین کلید هر سازشی است

تشکیل کشور فلسطین کلید هر سازشی است

دفتر پادشاهی اردن در بیانیه شب گذشته خود اعلام کرد که تشکیل کشور مستقل فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه سنگ بنا و کلید هر گونه سازش نهایی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در ادامه این بیانیه آمده است : عبدالله دوم  در دیدار با  باراک اوباما  نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت که پایان اشغال اراضی فلسطین و برقراری سازش عادلانه در رابطه با مناقشه عربی اسرائیلی از مهمترین اولویت های ملت های منطقه محسوب می شود .

در  بخش دیگری از  این بیانیه گفته شده است : تداوم توسعه شهرکها، تحمیل واقعیتهای جدید بر فلسطین و ادامه محاصره آن تنها به افزایش اختلافها و به بی نتیجه ماندن تلاشها برای به جریان انداختن روند صلح منجر خواهد شد.

 اوباما  پیش از سفر به اردن در جریان سفر خاورمیانه ای خود از کشورهای افغانستان، کویت و عراق دیدن کرده بود.

کد مطلب 720666

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