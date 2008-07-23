تشکیل کشور فلسطین کلید هر سازشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در ادامه این بیانیه آمده است : عبدالله دوم در دیدار با باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت که پایان اشغال اراضی فلسطین و برقراری سازش عادلانه در رابطه با مناقشه عربی اسرائیلی از مهمترین اولویت های ملت های منطقه محسوب می شود .

در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده است : تداوم توسعه شهرکها، تحمیل واقعیتهای جدید بر فلسطین و ادامه محاصره آن تنها به افزایش اختلافها و به بی نتیجه ماندن تلاشها برای به جریان انداختن روند صلح منجر خواهد شد.

اوباما پیش از سفر به اردن در جریان سفر خاورمیانه ای خود از کشورهای افغانستان، کویت و عراق دیدن کرده بود.